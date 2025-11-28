今年新增器捐註記3.8萬人　器捐中心揭實務困難：家屬溝通成關鍵

▲器捐病主中心董事長李明哲。（圖／記者洪巧藍攝）

國內累積預立器官捐贈意願累計人數達68.2萬人次，根據衛福部最新統計，今年器捐註記3萬8,390人，和往年相比屬於持平。器捐病主中心董事長李明哲表示，器捐實務最大挑戰並非數量，而是實際發生意外或腦死時，家屬同意捐贈的比例仍有提升空間，若死者生前未與家屬表達器捐意願，約有半數家屬無法接受，又以意外事故死亡更為困難。

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心為獎勵持續投入器官捐贈移植、安寧緩和療護及病人自主權利表現卓越的機關團體及個人，今日舉辦「榮耀圓滿．心願同行-114年度聯合頒獎典禮」。

預立意願三法的人體器官移植條例、安寧緩和醫療條例以及病人自主權利法，各於76年、89年及108年分別立法，根據衛福部統計（計至11/24），我國預立器官捐贈意願累計人數達68.2萬人次，預立安寧緩和意願累計人數110.7萬人次、預立醫療決定意願已超過12.4萬人次。截至目前（計至11/24），今（114）度器捐註記3萬8,390人、安寧緩和註記7萬5,515人、預立醫療決定意願則有3萬0,387人。

進一步分析簽署器官捐贈的民眾年齡，多落在40歲到49歲的中壯年族群，約佔24％。30歲到39歲約佔20%。而安寧緩和以及預立醫療決定的簽署，皆以60歲到69歲壯老年世代為趨勢，約佔25%。

李明哲表示，近年器捐註記人數約在3.5萬人左右，所以今年狀況屬於「持平」，人數雖緩慢成長，但是民眾有等待器官需求，中心會持續進行宣導。不過實務上比起數量，更大的挑戰在於真正有事件發生的時候，即便當事人有註記，但家人還是不一定會接受。

李明哲分析，若生前已註記並讓家人知情，器官勸募成功率明顯提高，反之家屬不知情時，成功率僅剩一半，且突發意外死亡者，家屬更難放手。

此外，今（2025）年6月一度傳出北部某醫院在病患仍接上葉克膜、心跳尚未停止下，即通知檢警準備進行器官捐贈，引發爭議，事後釐清並非醫療疏失，而是第一線對「心臟停止死亡後器官捐贈」流程認知不足，造成溝通誤會。李明哲今日表示，已經與法務部溝通並達成共識，最快將於12月底討論「心死捐贈」指引，避免類似爭議再發生。

今日頒獎典禮器捐勸募成績表現優異的機構，第一類器官（心、肝、肺、腎、胰、小腸等）以亞東醫院及林口長庚醫院並列全國第一名，花蓮慈濟醫院獲東區第一名；而第二類器官（眼角膜、皮膚、骨骼等）則由台大醫院及高雄長庚醫院居冠，現場亦頒發器官捐贈特殊貢獻獎，肯定前董事長李伯璋推動制度整合與公平分配的長年貢獻。