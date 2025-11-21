穿太厚私密處易搔癢　醫：外陰部有3症狀快就醫

▲天氣轉涼仍可能有私密處搔癢問題。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者邱俊吉／台北報導

最近天氣轉涼，但女性外陰部搔癢問題，並未因氣溫下降而消失。東森栢馥森心林診所婦產科醫師嚴絢上指出，由於衣物變厚、環境較乾，相關症狀可能更嚴重；不少人可能選擇強忍，但搔癢若已影響生活，尤其外陰部出現「紅斑、疹子、突起」，應立刻就醫，以防可能有其他疾病。

嚴絢上在臉書提到，外陰搔癢常見原因是衣著不透氣，若衣物偏緊，或穿厚重褲裝，汗水容易長時間滯留在私密處，造成局部悶熱，進而引發癢感；另一個常見問題則是過度清潔，當清潔次數或力度太高，肌膚可能變得太乾燥，引起刺激、不適。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，嚴絢上寫道，部分女性會對消毒液、衛生棉或護墊材質產生敏感反應，導致外陰部搔癢，提醒若近期更換生理用品的牌子或材質，且隨後才開始出現搔癢，要特別留意是否過敏。

外陰搔癢也可能與感染有關。嚴絢上指出，黴菌感染常見紅斑、脫皮或豆腐渣樣分泌物；細菌性毛囊炎則可能出現小膿疹或紅腫；若是病毒感染，則可能伴隨小水泡與疼痛。此外，陰道滴蟲及部分性傳染病，均可能在早期便出現搔癢症狀。

面對輕微搔癢，嚴絢上建議，先從生活調整做起，例如改穿透氣裙裝或較寬鬆衣物，減少局部悶熱；若平時清潔偏頻繁，可適度降低清洗次數；如懷疑與生理用品材質相關，則可嘗試更換品牌。

嚴絢上提醒，若經前述調整，外陰搔癢仍未改善，或同時伴隨分泌物異常、紅腫或破皮時，不要再自行觀察，應儘速就醫，及早檢查才能安心並獲適當處理。