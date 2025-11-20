男慢性痛找無原因　醫揭「傷害可塑性疼痛」特徵：神經過度反應

▲長期有偏頭痛、肩頸痛等問題難改善，要注意可能是「傷害可塑性疼痛」。圖非當事人。（圖／ETtoday資料照）

記者邱俊吉／綜合報導

45歲韓先生多年苦於肩頸痛、偏頭痛，數度就醫仍查無原因，還被懷疑是「太敏感」，直到在大醫院接受完整評估，才確診是近年疼痛醫學領域新增的「傷害可塑性疼痛」，屬於沒有明顯組織損傷卻長期疼痛的特殊類型；醫師說，若長期反覆疼痛，或疼痛程度與檢查結果不符，別靠意志力硬撐，應尋求專業診斷。

新竹台大分院神經部主治醫師陳郁欣說明，慢性疼痛常被誤以為沒傷口不會「真的痛」，但傷害可塑性疼痛是神經系統對疼痛訊號過度敏感、放大引起，故即便沒有明顯組織或神經損傷，仍可能感到劇烈不適，常見相關疼痛包括纖維肌痛症、偏頭痛、緊縮性頭痛、顳顎關節障礙、慢性肩頸痛與慢性下背痛，病人可能有刺痛、壓迫感、抽痛或難以形容的痛。

陳郁欣指出，這類患者往往同時伴隨情緒障礙，例如焦慮、憂鬱，且疼痛常隨時間、心情、睡眠狀況而起伏，因此容易被誤解為「裝病」；此外，除疼痛本身，病人還可能出現疲勞、睡眠失調、認知困難等非疼痛症狀，並對聲音、光線或碰觸高度敏感，甚至連手機低音量播放都可能造成不適。

根據研究，此類病人中的女性多於男性，重要風險因子則包括缺乏運動、肥胖、睡眠障礙、壓力、焦慮與憂鬱，而幼年若遭受不良對待，也可能提高日後罹患風險；此外，遺傳背景亦與疾病形成有關，推測和體內血清素、正腎上腺素迴路的功能調節有關。

針對治療策略，陳郁欣強調，除了藥物，患者認識疾病本質是關鍵，且應改善生活習慣，透過抗發炎飲食、提高活動量等，可增加天然止痛瑪啡腦內啡的分泌，並建議控制體重以降低體內發炎，也最好在固定時間就寢，或學習正確、有效應對壓力的方式，都有助減痛。