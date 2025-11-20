ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

改善腸道菌相可降低洗腎風險　專家：補充益生菌延緩惡化

▲▼ 國衛院 。（圖／記者邱俊吉攝）

▲國衛院今與基隆長庚醫院、陽明交通大學、宏碁共同發表最新研究成果。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

腸道健康和腦部功能息息相關，國外醫界並揭示「腸腦軸」的連通路徑，如今台灣研究團隊首次證實，人體亦有「腸腎軸」機制，也就是腸道菌與腎臟病之間同樣具有關鍵連結，若能及早調整飲食、補充益生菌，可望降低未來發展至洗腎的風險，對國人健康影響深遠。

國衛院今日與基隆長庚醫院、陽明交通大學、宏碁共同發表最新研究成果。國衛院院長司徒惠康表示，肥胖、糖尿病與心血管疾病在台灣高度盛行，如何在疾病惡化前辨識高風險族群，是保護國人健康的關鍵；為此，研究團隊自2020年起推動AI跨體學研究，並於今年陸續在國際知名醫學期刊發表，一個是「腸腎軸」相關研究，另一個是「基因-脂質-心血管疾病」風險鏈結相關研究，都是首次發現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對研究成果，國衛院分基所研究員蔡亭芬說明，糖尿病腎病變是國人洗腎的主因，冠狀動脈疾病每年奪走逾萬條生命，面對代謝相關疾病的重大挑戰，研究團隊整合基因體、代謝體、腸道菌相及臨床資料，建立專屬於台灣族群的AI精準預測平台，補足過去歐美研究無法外推至亞洲族群的落差。

蔡亭芬指出，在「腸腎軸」相關研究中，研究團隊納入990名受試者，包括健康族群、糖尿病患者、慢性腎病與糖尿病腎病變患者，透過基因定序與血液代謝物分析，完整解析腸道菌及代謝物組成，再以AI模型整合多體學資料，成功建立準確率達7成的疾病分類模型，並發現特定腸道菌和腎病變高度相關，進而揭示「腸腎軸」連結。

研究團隊認為，運用腸道菌檢測及AI模型導入，將可提早偵測腎病變、洗腎高風險族群，透過飲食調整、益生菌或藥物介入，有機會延緩腎臟惡化，降低洗腎風險。此成果已在今年3月發表於國際期刊《Gut Microbes》。

此外，在「基因-脂質-心血管疾病」相關研究中，研究團隊分析基隆長庚781名受試者，依風險分3組，並以基因晶片進行37萬筆基因檢測，同步檢測143項血漿代謝物，結果發現，特定的基因突變和脂質代謝異常、冠狀動脈疾病的進展密切相關。

研究團隊並建立AI跨體學預測模型，準確性遠優於傳統指標，提供可信的冠心症早期預測工具，也驗證代謝疾病防治和心血管保護具共通基礎。此成果已於今年8月刊登於國際期刊《Biomarker Research》。

相關研究建置的AI預測系統，是台灣首個多重體學疾病資料庫，未來將可串接健保資訊雲，提供醫師臨床決策支援，也有助加速AI醫療產業化，為台灣醫療科技帶來新動能。

【原來臉真的會睡扁】橘貓整隻趴玻璃桌上 從下面一看臉根本包子XD

關鍵字： 標籤:腸腎軸 AI醫療 腎臟病 洗腎風險 益生菌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

鑽研兒童精神醫學的詩人　陳牧宏入列全球頂尖2%科學家

陳建宗揭「顏面衰老」關鍵　地心引力讓臉垮、眉下垂是警訊

中藥太苦喝不下？中醫師公開「5密技」立刻減苦味 　加梅子粉也OK

他車禍腦出血「密集復健」重拾工作力　醫籲掌握半年黃金期

奇美打造「A+藥師」智慧系統　助重症男避過藥物中毒危機

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢　220萬人受惠

跌倒髖骨骨折不用怕　大林慈濟微創手術成功案例分享

全台第四例！大林慈濟胸主動脈分支支架手術　助高齡患者避風險

自主研發呼吸調控技術　大林慈濟放射腫瘤科榮獲ICQCC金獎

「社安網2.0」升級　弱勢爸媽可透過到宅服務獲育兒指導

讀者迴響

回到最上面