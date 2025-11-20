改善腸道菌相可降低洗腎風險　專家：補充益生菌延緩惡化

▲國衛院今與基隆長庚醫院、陽明交通大學、宏碁共同發表最新研究成果。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

腸道健康和腦部功能息息相關，國外醫界並揭示「腸腦軸」的連通路徑，如今台灣研究團隊首次證實，人體亦有「腸腎軸」機制，也就是腸道菌與腎臟病之間同樣具有關鍵連結，若能及早調整飲食、補充益生菌，可望降低未來發展至洗腎的風險，對國人健康影響深遠。

國衛院今日與基隆長庚醫院、陽明交通大學、宏碁共同發表最新研究成果。國衛院院長司徒惠康表示，肥胖、糖尿病與心血管疾病在台灣高度盛行，如何在疾病惡化前辨識高風險族群，是保護國人健康的關鍵；為此，研究團隊自2020年起推動AI跨體學研究，並於今年陸續在國際知名醫學期刊發表，一個是「腸腎軸」相關研究，另一個是「基因-脂質-心血管疾病」風險鏈結相關研究，都是首次發現。

針對研究成果，國衛院分基所研究員蔡亭芬說明，糖尿病腎病變是國人洗腎的主因，冠狀動脈疾病每年奪走逾萬條生命，面對代謝相關疾病的重大挑戰，研究團隊整合基因體、代謝體、腸道菌相及臨床資料，建立專屬於台灣族群的AI精準預測平台，補足過去歐美研究無法外推至亞洲族群的落差。

蔡亭芬指出，在「腸腎軸」相關研究中，研究團隊納入990名受試者，包括健康族群、糖尿病患者、慢性腎病與糖尿病腎病變患者，透過基因定序與血液代謝物分析，完整解析腸道菌及代謝物組成，再以AI模型整合多體學資料，成功建立準確率達7成的疾病分類模型，並發現特定腸道菌和腎病變高度相關，進而揭示「腸腎軸」連結。

研究團隊認為，運用腸道菌檢測及AI模型導入，將可提早偵測腎病變、洗腎高風險族群，透過飲食調整、益生菌或藥物介入，有機會延緩腎臟惡化，降低洗腎風險。此成果已在今年3月發表於國際期刊《Gut Microbes》。

此外，在「基因-脂質-心血管疾病」相關研究中，研究團隊分析基隆長庚781名受試者，依風險分3組，並以基因晶片進行37萬筆基因檢測，同步檢測143項血漿代謝物，結果發現，特定的基因突變和脂質代謝異常、冠狀動脈疾病的進展密切相關。

研究團隊並建立AI跨體學預測模型，準確性遠優於傳統指標，提供可信的冠心症早期預測工具，也驗證代謝疾病防治和心血管保護具共通基礎。此成果已於今年8月刊登於國際期刊《Biomarker Research》。

相關研究建置的AI預測系統，是台灣首個多重體學疾病資料庫，未來將可串接健保資訊雲，提供醫師臨床決策支援，也有助加速AI醫療產業化，為台灣醫療科技帶來新動能。