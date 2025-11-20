景美女中拔河隊6連霸背後秘辛！長庚推「運動員健康手冊」防傷害





▲長庚醫療財團法人首發拔河運動公益專冊，跨領域合作為拔河運動築起健康防線。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

景美女中拔河隊在世界運動會六連霸，背後其實有長庚運動醫學團隊長達12年來的專業照護支持。有鑒於基層學校拔河隊缺乏運動防護的知識及資源，長庚特別集結醫師、運動防護師、營養師等跨領域醫療團隊發表《拔河運動員健康手冊》。副院長蔡文鐘指出，手冊從熱身、恢復、營養到用藥與心理，將醫療端的專業轉成運動現場能立即使用的語言與建議，「我們不只治療傷害，更希望傷害不要發生。」

長庚醫療財團法人今（20）日舉辦《拔河運動員健康手冊》發表記者會，正式推出全台首本以拔河運動為主題的健康公益專冊。中華民國拔河運動協會副理事長黃永旺表示，感謝長庚醫院匯集專業智能，完成《拔河運動員健康手冊》，其實不只拔河，其內容所有運動員都可以用，有助提升運動成績跟運動生命。

今日原本受邀出席的運動部代表缺席現場，這也讓黃永旺特別提到，拔河運動曾在全台校園生根，如今卻剩不到百隊，所有國小、國中到大學的拔河隊都消失不見，基層團隊已出現斷層，全因運動部沒有重視拔河運動。他也以運動部長李洋為例，拿到奧運金牌，有2000萬獎金，但拔河隊一路拚到六連霸，最後獎金也才90萬，拔河運動勢微至此，就是因為沒有被重視。

▲景美女中拔河隊選手示範伸展。（圖／記者洪巧藍攝）

長庚公益發展委員會名譽主委陳昱瑞表示，長庚醫療財團法人自2014年起贊助景美女中拔河隊，長期陪伴選手征戰國內外，發現許多基層拔河隊在運動防護與健康照護上，仍仰賴經驗與自我摸索，缺乏系統化的專業指引，因此《拔河運動員健康手冊》就是回應基層最迫切的需求，讓每支拔河隊教練與選手有依循、有工具，也有最專業的後盾。

林口長庚醫院復健部部主任陳智光擔任手冊的總編輯，他指出，拔河運動中幾乎沒有個人明星，所以相較於其它團隊運動，更能展現「團隊合作」的精神。根據長庚團隊多年照護拔河選手的資料，腰臀、腳踝、手腕及膝蓋是最常見的傷害部位，多數源於缺乏正確防護與恢復觀念。「系統化整合防護與預防指引，才能讓選手狀況更穩定，運動生涯更長遠。」

《拔河運動員健康手冊》的四大亮點包括：

一、運動防護：從傷後治療走向傷前預防。系統化整理常見傷害部位的成因、症狀與預防策略，導入「PEACE & LOVE」急性傷害處理原則，並提供熱身、貼紮及分階段防護建議。

二、運動營養：便利商店也能吃出比賽力。以 60 公斤選手為例設計每日營養比例、實用餐盤指南，並提出「超商替代菜單」，幫助學生及基層選手於訓練和比賽日飲食難題。

三、運動禁藥：用藥更安全，不再誤踩禁線。解析常見感冒藥、止痛藥與保健食品成分風險，說明用藥判斷重點與治療用途豁免(Therapeutic Use Exemptions，簡稱TUE)申請，提升選手自我保護意識。

四、運動心理：拔河不只比力量，更比心的穩定。以「覺察–專注–接受」三階段提升心理韌性，引導選手應對自責、壓力與團隊情緒，讓賽場表現更穩定、更聚焦。

長庚醫院表示，未來將持續投入運動防護與公益行動，成為運動選手最堅強的後盾。歡迎對於拔河運動有興趣的民眾下載手冊電子檔瀏覽(https://cghdpt.cgmh.org.tw/dept/09000/m/11193)。