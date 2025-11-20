喝到記憶受損！52歲老闆狂應酬、靠酒助眠　患「酒精性失智症」

▲已有醫學研究明確指出，長期飲酒不僅會傷肝，更會直接損害腦部。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名52歲生意人林老闆（化名）應酬頻繁，長年下來一天常常喝掉十多罐啤酒或是半瓶威士忌，甚至習慣靠酒助眠，漸漸出現記憶力明顯缺損，工作上判斷不再精準，連帶影響公司經營，就醫檢查發現是罹患「酒精性失智症」。醫師提醒，已有醫學研究明確指出，長期飲酒不僅會傷肝，更會直接損害腦部。

酒精本身就是失智的重要風險因子，飲酒會加速腦部退化，很可能讓人提早邁向失智。台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科醫師洪研竣指出，酒精代謝物乙醛，除了是一級致癌物以外，也具有直接的神經毒性，長期飲用會造成慢性發炎、自由基堆積及神經細胞受損。

另外有多項研究顯示飲酒和失智症有關係。根據國際期刊《Psychosomatics》2017年發表的一項系統性回顧，持續飲酒可能導致中壯年族群大腦功能受到影響，提早出現失智症狀；國際期刊《Neuropsychiatric Disease and Treatment》2020年的系統性回顧也指出，飲酒每周超過14個酒精單位（相當於每週140克酒精，約等於每週12罐330毫升酒精濃度4.5%的啤酒），是一個確定的失智症危險因子；2024年國際知名期刊《The Lancet》收錄30萬位飲酒者資料更顯示，飲酒與失智症發生有其因果關係。

洪研竣說，酒精會改變腦部神經受體的功能，導致認知功能受損，這些變化會使大腦生理功能受到傷害，包含記憶、判斷、衝動控制、情緒調節的能力都會下降，所幸該個案及早接受戒酒藥物治療、動機式晤談與團體治療，停酒3個月之後，記憶力與工作表現逐漸部分改善，避免進一步惡化。

他也進一步提到，除了直接的神經毒性，酒精也會導致神經生長必須的維生素B1缺乏，造成「韋尼克氏腦病」與「高沙可夫症候群」，病人可能出現眼球運動異常、步態不穩（導致跌倒）、嚴重的失憶與虛談症狀，建議若有長期飲酒習慣，應警覺失智風險，及早戒酒最能降低傷害。