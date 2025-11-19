換季掉髮暴增？營養師揭開「日常飲食」才是真凶

▲頭髮一直掉好煩？秋天最容易忽略的元凶曝光。（示意圖／視覺中國）



記者黃稜涵／綜合報導

入秋後，許多人都開始覺得「欸？最近掉髮好像變多了」，梳子上、地板上、浴室排水孔裡的頭髮突然多到讓人有點心慌，對此，愛健康營養師珊珊在粉專表示，其實季節交替時，頭髮本來就會進入自然換季期，掉多一點不算太意外，但如果掉到自己都覺得「不太對勁」，那就不是天氣的問題了，珊珊提醒，答案常常藏在每天的飲食裡。

珊珊指出，蛋白質是養髮最基本、也是最不能忽略的關鍵營養素。頭髮的主要成分就是角蛋白，如果每天攝取不足，就像是建材不夠，髮絲自然難以健康生長。她建議，每餐務必要安排蛋白質來源，例如豆腐、豆漿、雞蛋、魚肉與乳製品，都能輪替攝取，不僅能讓飲食更均衡，也避免天天吃同一種食物的單調感。

除了蛋白質，礦物質「鋅」同樣在養髮過程中扮演重要角色。鋅能協助細胞代謝、輔助蛋白質合成，是讓頭髮維持活力的關鍵因子。富含鋅的食材包括牡蠣、南瓜、瘦肉與堅果，如果近期掉髮有增加的情況，不妨在三餐安排一碗南瓜粥或適量堅果，幫助身體補足能量。

B群則是「能量轉換器」，負責協助身體把食物轉換成能量，也能強化髮根。深色蔬菜、全麥麵包與糙米飯都是優質來源，適合在忙碌的工作日中維持精神與穩定代謝。

此外，近年受到高度關注的「生物素」對頭髮也有明顯助益。珊珊說，生物素能降低斷髮與掉髮機率，雞蛋、肉類、牛奶都是簡單取得的來源，但她特別提醒，生蛋白千萬不能生吃，因為其中的抗生物素成分會阻礙吸收，反而讓身體缺乏所需營養。因此雞蛋務必煮熟再吃，既安全又能達到補充效果。

飲食上也有兩項「地雷」需要避免。第一是過度節食，若為了減重而大幅降低熱量攝取，會讓頭髮因營養不足而變得脆弱；第二是精製糖攝取過多，容易造成代謝混亂，也會影響髮質。珊珊提醒，減重仍應以均衡飲食為前提，避免讓頭髮成為犧牲品。

她最後強調，養髮不能只靠洗髮精或外用保養，真正的根本還是從日常飲食開始做起，如果最近掉髮量明顯增加，不妨先檢視自己的餐桌是否營養均衡，補對營養素，頭髮自然會回到穩定生長的狀態。