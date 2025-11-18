細胞治療＋化療助癌末男活過7年　醫揭癌王「最強風險因子」可防

▲吸菸是胰臟癌最高風險因子，若不幸患病、進入晚期，只能期待細胞療法等治療延命。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱俊吉／台北報導

林先生在2018年確診第4期胰臟癌，接受化療、放療仍難改善，與醫師討論後，決定接受CIK細胞治療，並搭配後線化療，經數次療程，癌細胞不再擴散，體力、食慾也恢復，追蹤至今已7年，證實胰臟癌並非無法攻克的大魔王；醫師說，吸菸是胰臟癌「最強風險因子」，早日戒除，更能避免走上辛苦的抗癌路。

台北醫學大學附設醫院血液腫瘤科主任蔡佳叡說，根據衛福部公布的2024年國人十大死因，癌症仍以54032名死亡人數居首位，其中胰臟癌死亡達2970人，名列第7，對國人健康造成嚴重威脅。

針對胰臟癌預防，蔡佳叡說，成因複雜，但許多研究已確立幾項重要的危險因子，民眾平常要多注意：

最強且可改變的危險因子：

●吸菸（最強）。吸菸者罹癌風險是非吸菸者的2至3倍，戒菸是目前預防胰臟癌最有效也能立即做到的行動。

●肥胖、缺乏運動。肥胖會導致身體慢性發炎和代謝異常，增加罹癌機率。

●長期大量飲酒。酒癮會引發慢性胰臟炎，是胰臟癌的癌前病變。

不可改變但需警惕的因子：

●糖尿病。特別是新發生或控制不良的糖尿病，有時可能是胰臟癌破壞胰島素分泌引起。

●家族史與遺傳。直系親屬罹患胰臟癌，或帶有特定基因突變如BRCA，屬於高風險族群。

蔡佳叡指出，由於早期症狀不明顯，約80%的病人確診時已晚期，治療效果較有限，所幸隨著細胞免疫治療與再生醫學的技術發展，這類難治型癌症已有更多選擇。

北醫附醫細胞治療與再生醫學中心主任蕭世欣說，根據該中心統計，進行化療的胰臟癌病人若併用細胞治療如CIK、DC等，可大幅延長平均存活時間至2年，面對胰臟癌，醫界與民眾已不再束手無策。

該中心副主任吳宛樺則說，回顧2020至2024年間收治患者數據，其中76%為第4期消化道癌症包括胰臟癌、食道癌、胃癌、大腸癌、膽道癌等，這些病人若於手術、放療或化療後，選擇搭配CIK療法，腫瘤控制率可達65.6%，生活品質維持或改善率則達75.4%，顯示細胞治療對於消化道癌症有巨大潛力。

蔡佳叡強調，儘管一般健檢不易診斷胰臟癌，但高風險族群例如有家族史，或有慢性胰臟炎，或新發糖尿病等，均應主動與醫師討論定期影像學追蹤，才能及早發現並治療。