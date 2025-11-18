手腳冰冷別再以為只是天冷　醫曝「2大原因」是身體在求救

▲醫師指出，手腳冰冷是體內陰陽氣血失衡的表現。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

本周起有感降溫，在冬季常見手腳冰冷問題，多數人認為這只是氣溫低的關係，但在中醫的觀點中，手腳冰冷不單是外在環境造成，而是體內陰陽氣血失衡的表現。醫師指出，兩大狀況會出現常常覺得手腳冰冷，第一是陽氣不足造成的「虛證」，第二則是氣血受阻造成的「實證」。

中醫師藍涵鐘指出，中醫認為「陽主溫煦、陰主滋潤」，兩者平衡身體才能溫和順暢，當陽氣虛弱、推動無力時，陰血就像枯竭的溪流，無法充分地去溫暖四肢末梢，這才造成手腳冰冷的症狀，也就是體內的火種太弱、氣血推動力不足。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以「虛證」來說，常見表現為「手腳冰冷而且怕冷、怕風、臉色蒼白、精神疲倦、腰痠、腹瀉、容易頻尿、女生月經量少或經痛」，這類人屬於俗話說的「冷底」體質，中醫治療以「溫陽補氣、養血通絡」為原則。

藍涵鐘說明，虛證調養飲食可多吃溫熱性食物，如老薑、蔥白、桂圓、紅棗、牛肉，這類型的人最忌吃冰、冷飲、冰品、生菜沙拉都會讓陽氣受傷，越吃越冷，日常也要注意腹部、腰部、腳底保暖。

而「實證」則是有些人明明體內燥熱、臉頰發紅，但手腳卻冷得發抖。藍涵鐘說，這不是陽氣不足，而是由於陽氣被困在體內，無法出到末梢而造成手腳冷的情況，這類患者多半壓力大、情緒緊繃，久坐少動，若再加上飲食厚膩、熬夜失眠，就容易導致外冷內熱、手腳冰冷卻怕熱、胸悶煩躁的矛盾狀況。

「實證」常見表現包括「手腳冰冷但怕熱、容易煩躁、口乾口苦、便秘、胸悶、情緒壓力大、易緊張焦慮、舌紅苔黃、脈搏跳動急促」，調養方面建議學會放鬆，深呼吸、散步、聽音樂幫助理氣，另外也建議每天30分鐘有氧運動（快走、瑜伽、伸展），促進氣血循環。

藍涵鐘提醒，手腳冰冷不是小問題，是身體在對你發出「求救訊號」，不是陽氣太弱，就是氣血被堵，只要分清體質、對症調理，就能讓寒氣散去、暖意回身。