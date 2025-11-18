ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

心臟病警訊不只胸痛　醫曝女性「楊朵症候群」5症狀：肩背痛小心

記者邱俊吉／綜合報導

天氣轉涼，有心血管病史者要提高警覺。振興醫院心臟內科今日於臉書提醒，女性的心血管疾病常被忽視，但其死亡風險其實高於乳癌，不少人因症狀不典型而延遲就醫，這些患者被稱為「楊朵症候群」病例，主要不適並非胸悶、胸痛，而是肩痛、背痛、噁心、喘或極度疲倦，民眾須注意。

許多名人死於心肌梗塞，媒體也會密集報導，不過相關案例多數為男性，常使民眾感覺是否對女性威脅較小。不過，振興醫院心臟內科指出，心血管疾病其實才是全球女性的頭號死因，每年造成的女性死亡遠多於乳癌，女性不容輕忽。

振興醫院心臟內科主任陳冠群指出，女性罹患冠狀動脈心臟病並不少見，整體的死亡約30%和心血管疾病有關，其中高血壓是最重要危險因子，特別是停經後，血管老化加快，風險將明顯上升。

根據國外研究，從可能致命的心肌梗塞來看，由於高齡女性比例較高，75歲以上佔比約46.5%，明顯高於男性的25.7%；整體而言，女性患者年齡約集中於72歲，顯著高於男性的61歲，死亡率亦較高，發生心衰竭、心因性休克的存活率也偏低。

部分女性患者的症狀與常見的表現則是造成延誤的重要關鍵，而楊朵症候群（Yentl Syndrome）指的正是女性心臟病常以肩痛、背痛、噁心、喘或極度疲倦為主，而非典型的胸痛，因而較容易被忽略或誤判為其他身體不適。

陳冠群提醒，女性若出現胸悶、喘、背痛、肩痛、冒冷汗、頭暈，或活動時突然非常喘、極度疲倦，切勿硬撐，應盡速就醫。

