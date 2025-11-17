B肝「恐變癌」帶原者多不自知　醫示警6族群要主動篩檢

▲肝癌是國人最常罹患的癌症之一。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡逾萬人，其中「B型肝炎」在所有肝炎中帶原人數最多。醫師指出，早期B型肝炎幾乎沒有明顯症狀，不少民眾為帶原者卻不自知，B型肝炎主要透過血液、體液以及母嬰垂直傳播等途徑傳染，除「未施打疫苗世代」外，包括「洗腎、免疫不全、 器官移植、家人有B肝感染以及接受血液製劑治療者」等都要主動進行篩檢。

肝癌是國人最常罹患的癌症之一，根據104年癌症登記資料顯示，有10,433人確診肝癌，佔據十大癌症發生人數第四名，於最新十大癌症死因順位更排名第二 ，平均每小時便有1.2人因肝癌死亡。而慢性B型肝炎是國人罹患肝癌最主要的危險因子之一，故要預防B肝進展成肝癌，推動全國性B型肝炎篩檢是重要的第一步。

台灣自1986年開始實施新生兒全面施打B肝疫苗政策，大幅降低年輕世代的感染率，但1986年前出生、被稱為「B肝疫苗斷層世代」的民眾，因未接種疫苗，便屬於帶原高風險族群。

財團法人肝病防治學術基金會總執行長暨台大醫學院名譽教授楊培銘醫師也指出，B型肝炎一旦感染且變成慢性帶原便無法完全根除，因此帶原者必須持續規律追蹤，若已出現肝硬化，應每3個月定期檢查，尚無肝硬化者，則應至少每6個月追蹤一次，切勿因為血中B肝表面抗原（HBsAg）轉變成陰性就停止追蹤。

▲肝基會呼籲，B肝帶原者一定要定期篩檢。（圖／肝基會提供）

他舉例，曾有一位B肝帶原者，60歲前長期規律追蹤、病情穩定，甚至未出現肝纖維化。然而在後續檢測中卻因發現表面抗原檢測轉為陰性，就誤以為不用再追蹤。直到65歲時因彎腰時感覺身體卡卡的，就醫檢查才發現肝內已產生肝癌，腫瘤更已大至15公分。

值得注意的是，台灣B肝帶原者中，仍有為數不少的民眾不知自身感染。高雄醫學大學附設中和醫院肝膽胰內科余明隆校長指出，已知帶原者中僅35%有穩定接受追蹤與治療，遠低於世界衛生組織80%病人接受有效抗病毒治療的目標，同時本土數據顯示有高達75%的B肝帶原者直到確診肝癌前，都沒有接受過抗病毒治療，錯失防癌先機。

余明隆說，在治療上，目前國際各大治療指引已將功能性治癒列為重要治療目標，而現階段台灣的B肝治療以抑制病毒複製的口服抗病毒藥物為主，雖抑制病毒效果與安全性皆屬良好，但要達成功能性治癒的目標，仍極具困難，期待未來能出現新機轉的藥物，增加達成功能性治癒的機率。

而在藥物方面，健保署於上月公開承諾最快於明年一月放寬B肝用藥給付規範。健保署長陳亮妤表示，已研擬放寬B肝用藥條件，初估受惠約2.6萬人，新增藥費約5億元，等12月專家共擬會議通過後，最快明年1月上路。