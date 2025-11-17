戒掉手搖飲3個月瘦10kg　醫揭4大隱形毒素：糖毒最常見陷阱

▲醫師示警生活中有4大隱形毒素，含糖手搖飲是糖毒代表性食物。（示意圖／記者許力方攝）

記者邱俊吉／台北報導

據統計，台灣的終身罹癌率約5成，也就是平均每2人中有1人這輩子會罹患癌症。對此，腫瘤科醫師廖繼鼎在臉書分享，許多民眾不抽菸、不喝酒，自認吃得清淡，卻還是罹癌，真正關鍵多半不是單一食物，而是長期累積4種「隱形毒素」，包括糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，若能盡量避免，風險可望降低一半。

林口長庚醫院腫瘤科助理教授級主治醫師廖繼鼎指出，4種毒素中，糖毒最常被民眾忽略，但高糖、高升糖指數食物會使血糖急速飆升、胰島素與 IGF-1 訊號過度活躍，不穩定細胞會更容易發生錯誤，不過要防毒並非「完全斷糖」，而是「減糖、換糖」，例如吃飯先吃蔬菜、白飯換全穀、甜味來源改為水果或地瓜，都能有效降低負擔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖繼鼎並舉例，工程師小王原本每天2杯手搖飲，數年後體重上升、代謝異常，健檢更發現腸道息肉，於是建議他生活減糖，改吃水果和全榖，結果3個月內便減下 10 公斤，精神也變好，也證明方向正確比激烈節食更重要。

其次是油毒。廖繼鼎強調，反式脂肪、加工肉品如培根、香腸及炸物等，會在體內產生大量自由基，使細胞反覆受損，建議將「天天吃」改為「偶爾吃」，並以橄欖油、堅果油取代煎炸，多吃鯖魚、沙丁魚等富含好油脂的魚類。

針對氧化毒，廖繼鼎寫道，不少飲食自制的病人，是被來自壓力、熬夜、抽菸及睡眠不足的氧化毒拖垮，應戒菸、規律運動並改善睡眠，必要時諮詢醫師，更有助身體從慢性耗損中恢復。

最後是腸毒。若蔬菜、纖維長期不足，壞菌會大量增生，引發腸道慢性發炎，建議多吃優格、納豆、味噌等發酵食物，搭配深色蔬菜、海藻、菇類與寡糖來源如香蕉、洋蔥等，以助好菌重新站穩。

廖繼鼎強調，抗癌並非複雜配方，而是日常生活的「減法」，透過少糖、少壞油、少熬夜、少壓力，讓腸道維持平衡，身體自然能回到最佳狀態。