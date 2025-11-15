4萬顆芬普尼蛋違規偷賣　石崇良喊「不可思議」：縣府要查明究責

▲石崇良出席2025罕見疾病獎學金頒獎典禮受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

「芬普尼」毒雞蛋問題延燒，食品藥物管理署今（15）日公布，問題蛋場「文雅畜牧場」5日起已經進行移動管制，卻在9日非法販售200箱共4萬顆雞蛋至台中市「龍忠蛋行」，且驗出驗出芬普尼超標。衛福部長石崇良今（15）日表示，不可以上架的雞蛋又被上架，實在是「不可思議、怎麼會發生這樣的事情」，衛福部已經發文給彰化縣政府，要求查明、究責。

石崇良今日出席2025罕見疾病獎學金頒獎典禮受訪被問及芬普尼雞蛋，他表示，在彰化驗出問題雞蛋之後，政府就已採取一連串的措施，最後也追蹤溯源到是文雅畜牧場養殖過程中造成芬普尼殘留，針對該畜牧場要求不准再有移動，所有的蛋不准上市。

石崇良指出，持續按照原本步調檢驗雞蛋，昨天確認台中蛋行又有芬普尼殘留，且來源為文雅畜牧場的雞蛋，日期是在公布禁止移動的時間。

石崇良說，不可以上架的雞蛋又被上架，這讓我們覺得「不可思議、怎麼會發生這樣的事情」，衛福部立刻發文給彰化縣政府，要求縣府查明發生什麼事情，且要究責為什麼在中央已經有這樣的決定跟指令之後，仍有這樣的事情發生，一定會嚴格的查處這件事情。

「我們查到哪裡、驗到哪裡、就公布到哪裡」石崇良說，目前已經把問題雞蛋下架，同時發布訊息讓消費者知道，曾經買到蛋可以回去退貨，也不要食用。

食品藥物管理署副署長蔡淑貞表示，昨日晚間9點接獲台中市食品藥物安全處通報，該處於10日至轄內「龍忠蛋行」稽查，發現當場仍有源自文雅畜牧場的雞蛋，當場進行抽驗，並立即要求下架、回收、停止販售來源自案例場的所有雞蛋。檢驗結果更顯示該雞蛋芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）含量 0.05 ppm（殘留容許量標準 0.01 ppm）與規定不符。

蔡淑貞指出，經查該雞蛋竟是在9日由案例場販售給龍忠蛋行，總計200箱共4萬顆，目前初步回收38籃7600顆，後續流向正由台中市食安處調查中。

▲食藥署說明跨部會阻斷芬普尼蛋時序。（圖／食藥署提供）