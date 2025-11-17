血汗看診壓力破表　研究曝醫師「15%吃安眠藥」：基層風險高

▲最新研究發現台灣醫師使用安眠藥比例超過1成，與民眾相近。（圖／取自免費圖庫Pexels）

台灣醫師日常承受長工時、高壓力，不少人苦於失眠問題。國內少見針對醫師使用安眠藥的研究顯示，平均每百名醫師中有15人用藥，比例與一般人相近，顯示醫療人員同樣有失眠困擾；研究團隊認為，健保制度應提高非藥物治療的給付，才能有效降低對藥物的依賴。

這項研究由國衛院副研究員鄭婉汝醫師與團隊進行，她表示，研究分析2014至2020年健保資料，在超過3萬名醫師中，找到4844人有苯二氮平類（BZD）安眠鎮靜劑相關處方紀錄，比例約15.1%，低於民眾的19%至20%，但仍說明醫師也可能有難以消化的睡眠、情緒負荷。

鄭婉汝指出，BZD是目前台灣最常見、且有健保給付的安眠鎮靜劑，作用包括助眠、抗焦慮、肌肉鬆弛、抗癲癇等，安全性優於早期巴比妥酸鹽，故被廣泛使用，但仍有跌倒、成癮與依賴風險，因此被列為第3、4級管制藥品。

研究進一步分析醫師用藥狀況，發現男性用藥比例高於女性，高齡、失眠與憂鬱是最明顯風險因子，若有睡眠障礙，使用BZD的機率是他人2.2倍，如合併憂鬱則提高到2.9倍。

耳鼻喉科醫師使用最多

此外，若看專科別，可發現耳鼻喉科醫師處方比例最高，達19.8%；家庭醫學科居次，有19.1%。鄭婉汝認為，此現象可能反映基層醫師看診量大、工時長，且我國非藥物治療或睡眠專科諮詢的資源不足，導致睡眠不佳者傾向用吃藥這種最快方式解決問題。

鄭婉汝也提到，國外進行這類調查，是以醫師「自我處方」為主，比例約3%到7%，本次研究則未區分自我或他人處方，更能了解整體處方情形；她強調，自新冠疫情後，全球都有焦慮、失眠、安眠鎮靜劑用量上升的趨勢，而醫療人員可能原本想短期服用，但不利睡眠的因子、例如壓力等未改善，才演變成慢性睡眠障礙且長期用藥。相關研究成果已在今年10月發表於國際知名醫學期刊《Bjpsych Open》。

國際建議失眠先做認知行為治療

醫師是醫療服務核心，整體健康狀況攸關醫療品質，對此，鄭婉汝呼籲，醫療人員失眠時，仍建議尋求睡眠專科醫師諮詢，先找原因，排除其他共病、誘發因子，再決定個別化的治療方式；以單純失眠為例，國際睡眠醫學會建議的第一線治療是認知行為治療，而不是直接開BZD。

不過鄭婉汝也說，開立安眠鎮靜劑能快速解決困擾，但長期的藥物依賴與副作用，恐導致健康照護體系付出更大代價，建議健保提高非藥物治療如心理介入等項目的支付點數，以提高誘因，進而改善BZD大量開立的現象。