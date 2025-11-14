高血壓年奪4.5萬人性命　國健署推每年一周「722量血壓」

▲國民健康署攜手多家醫事學(協)會共同發起「千人響應護血壓 三大資源守護網」行動。（圖／記者洪巧藍攝）

根據衛生福利部113年死因統計，高血壓疾病死亡率近年來首次不再攀升，但每年仍有約4.5萬人因高血壓相關心血管疾病而失去生命，仍須正視。國健署今（14日）攜手醫界啟動「千人響應護血壓，三大資源守護網」，國健署長沈靜芬表示，診間血壓通常無法反映個人實質血壓狀況，希望推廣民眾「722量血壓」，在一年之中找一周，早晚各量兩次血壓取平均，可以作為與醫師溝通、用藥的依據。

慢性疾病長期以來是國人健康最大的隱憂。沈靜芬指出，高血壓、高血糖與高血脂等「三高」慢性疾病，占了十大死因約三成。依據中央健康保險署的數據資料，20歲以上國人被診斷為高血壓約有330萬人。總統府健康台灣委員會已經設下目標，要在2030年達成三高相關慢性病標準化死亡率下降1/3，但任務其實非常艱鉅，關鍵在於民眾對於血壓量測的認知需要再提升。

為強化國人血壓管理，國民健康署與多家醫事學（協）會共同合作，舉辦「千人響應護血壓 三大資源守護網」行動，透過「成人預防保健」、「日常血壓量測」與「社區安心血壓站」三大資源，響應可見、可行、可行動的血壓守護路徑，提供民眾便利且正確的量血壓服務，掌握自己的血壓值。

不少民眾會疑惑「我這麼認真量血壓，真的有人看嗎？」沈靜芬表示，三高疾病彼此緊密相扣，血壓控制是預防慢性病的核心，不論在家量測或到社區安心血壓站，都能掌握血壓變化，這次「千人響應 醫起722」活動，就是要讓民眾知道「自己量的血壓有人看、醫師會關心」，讓大家更願意主動量測。

為讓血壓管理真正落實日常生活，國健署整合三大資源，打造完整的血壓守護路徑：

第一：成人預防保健服務，今年起免費健檢年齡下修至30歲，並新增「三高風險評估」與「衛教介入」，讓更多年輕族群能及早掌握健康狀況、改善生活習慣，從源頭降低慢性病風險。

第二：日常血壓量測，推動「722原則」連續7天、早晚各量2次（間隔1分鐘），協助民眾建立規律量測習慣，及早察覺異常，在醫事人員鼓勵與醫師檢視下，可形成正向循環，使血壓管理更落實。

第三：社區安心血壓站，全台已設置超過3000處血壓站，其中700處獲國健署認證為「安心血壓站」，分布於全國22縣市，提供便利又可靠的量測環境。若發現血壓異常，民眾可攜帶紀錄回診，由專業醫療人員協助判讀與追蹤，形成社區健康支持網絡。