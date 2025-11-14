膝蓋卡可能是肌少症　醫教1招測肌力：不扶東西能連續站起5次

▲膝蓋不舒服未必代表關節退化，要注意可能是肌肉量不足引起。（圖／示意圖／記者李佳蓉攝）

記者邱俊吉／綜合報導

民眾若感覺膝蓋卡卡，常會想是否老了、關節退化，但台北榮總遺傳優生學科主任張家銘在臉書分享，根據最新研究，膝關節退化患者其實約26%合併有肌少症，所以當膝蓋不適，有可能是肌肉量不足，才導致膝蓋吃不消，關節未必已退化，平常可進行「不扶東西連續站起來5次」小測試，有助及早發現肌力衰退。

張家銘在臉書指出，這項研究在今年11月發表於國際醫學期刊《Journal of Orthopaedic Surgery and Research》，研究團隊分析超過1.3萬名膝關節退化病人，結果顯示，退化愈嚴重，肌少症比例愈高；在最嚴重的退化第4級中，高達 26%同時有肌少症。

此外，研究發現，女性比男性更常見肌少症，且亞洲族群比歐美族群明顯，而骨質疏鬆症、糖尿病患者更需留意。

張家銘寫道，若想知道自己是否開始往肌少症方向走，可利用身體小變化簡單測試：

●站起來需要用手撐一下。

●上下樓梯大腿無力、膝蓋發軟。

●走5分鐘就腿痠、腳拖地。

●原本合身的褲子變鬆。

●坐久後站起來腳會抖。

張家銘提醒，若這5種狀況反覆出現，代表肌肉量可能正在減少，膝蓋承受的壓力自然增加。

針對預防膝蓋退化，張家銘認為，應先想辦法將肌肉救回來，根據以往研究，若有規律運動，肌少症風險明顯低於久坐，而運動不必複雜，只要每天給下肢一些刺激，例如快走、原地踏步、抬腿、靠牆蹲等，每次10至15分鐘，重點是「每天都要動」，持之以恆，便能奏效。

此外，要觀察日常動作是否變慢或吃力，例如站起來變慢、走路不穩、提東西更費力，最好每2週做一次「不扶東西連站5次」的測試，若做不到，便需提防肌力退步。

另飲食也要注意。張家銘提到，肌肉要長回來，蛋白質及維生素D的攝取非常關鍵，如本身有糖尿病或腸胃吸收不佳，更要注意營養是否足夠；有些長輩不愛吃肉，可透過乳清蛋白或豆製品補充，讓肌肉有材料慢慢增加力量。