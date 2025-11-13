藍委提補充保費改革「一招480億進帳」　石崇良眼睛一亮

▲立法院社福衛環委員會。（圖／翻攝自youtube/國會頻道）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長石崇良拋出補充保費改革方向，引發存股族反彈，還因未事先和金管會徵詢惹議。國民黨立委賴士葆今（13）日幫忙出招，提出補充保費收取天花板直接取消「無上限」，健保一下可以進帳480億，追問石崇良敢不敢得罪有錢人？石崇良當場笑回「聽到都眼睛一亮」，他表示將朝此方向細算看看，「我這次學會了，要先跨部會協調。」

補充保費爭議，政院指示衛福部暫緩規劃。石崇良日前出席活動時表示，台灣面臨人口結構快速變化，進入超高齡與少子化社會，醫療人力面臨嚴峻衝擊等種種挑戰，「每天看著那些數字，真的睡不著覺」，他必須趕快做一些事情，否則對下一代沒辦法交代。

石崇良今日赴立法院社會福利及衛生環境委員會，針對「有關癌症新藥暫時性支付及罕見疾病藥物專款預算運用成效及政策檢討」進行專題報告。賴士葆質詢時問到，「癌症治療支出占健保支出多少？」石崇良回應，去年一年接受癌症治療約90萬人，支出大概1400多億，差不多六分之一。

賴士葆說，很多人得到癌症傾家蕩產，還有罕病，確實應該盡量救。他話鋒一轉提到補充保費，「我來帶紅包給你，一千億找不到錢，我來幫你找錢，讓你睡得著。」

現行補充保費收取上限為1千萬，賴士葆建議「直接把天花板拿掉」、「無上限」，以去年國人現金股利發放2.3兆計算，補充保費費率2.11%，這一條一改，一下就進帳480億。

賴士葆說，「小資族、退休存股族，5張、10張被你課保費，當然反彈大。」就他所知，有一兩位大老闆一年現金股利就超過百億，超過10億的人也有一缸子，「為何只課到一千萬呢？把天花板拿掉，小資族不會罵你，有錢人心裡想罵你也不敢罵，領百億多繳個兩億算什麼。」「保證你晚上很好睡還會打呼！」他也連問石崇良，「得罪有錢人你敢不敢？」

石崇良笑稱，「剛剛聽到委員這樣講，我眼睛都亮了」、「謝謝委員大紅包，晚上一定很好睡」。石崇良強調，健保所有考慮都是讓大家付費公平，希望越有能力的人多負擔一些，會回去細算一下。