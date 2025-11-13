米其林推薦「老烤箱餐酒」5人食物中毒就醫　衛生局稽查揪4缺失

▲衛生局前往「老烤箱義式披薩餐酒」稽查。（圖／北市衛生局提供，下同）

北市米其林指南餐廳「老烤箱義式披薩餐酒」傳出疑似食物中毒，有不少民眾在11月9日、10日到該餐廳用餐，回家後出現腹瀉、發燒等身體不適症狀。北市衛生局表示，接獲通報後，已前往稽查，現場查有多項缺失，已要求限期改善，另也採集食材、手部等檢體，檢驗結果約1至2周出爐。

北市衛生局表示，接獲民眾陳情及醫院通報，有多位民眾在該餐廳用餐後，出現噁心、嘔吐、腹瀉、寒顫等症狀，已立即派員前往針對人員衛生、食材處理及環境衛生等進行查核，目前醫院通報5人就醫，尚未達累計6位停業標準。

衛生局在現場查獲「冷藏冰箱門邊不潔、冷藏冰箱內食材未覆蓋等缺失及未提供員工體檢報告及教育訓練紀錄、病媒消毒紀錄」等，已責令業者於114年11月19日前改正，屆期複查如仍不符規定，依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

另外，衛生局也在現場採集食品檢體2件（生火腿）、手部檢體2件及沙拉及提拉米蘇夾子檢體各1件，檢驗結果約需1至2周出爐，後續將針對檢驗結果綜合研判，如符合「食品中毒病因物質及原因食品判明標準」判屬食品中毒，將依違反食安法第15條及第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰。

▲衛生局採檢手部檢體。