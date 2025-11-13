男篩出胰臟腫瘤「改變作息瘦6kg」變健康　嗨喊：人生最快樂時光

▲胰臟癌出現腰背酸等症狀時，往往已經轉移，透過定期檢查才能提高早期發現的機會。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

健康檢查有紅字，甚至發現腫瘤，有時未必是壞事。禾馨民權健康管理診所院長林相宏在臉書分享，一名55歲男性因為有家族史，決定做胰臟癌篩檢，結果發現胰臟神經內分泌瘤，雖屬早期，可再觀察，他仍調整作息，後來體重下降，血脂、血糖都改善，精神也變好，回診時還說這是他「人生最快樂的時光」。

林相宏在臉書寫道，該患者在胰臟內視鏡超音波中，意外發現僅0.5公分大的胰臟神經內分泌瘤，不過惡性度仍低，可暫時以定期追蹤為主，而病人得知診斷後，開始調整生活步調，並第一次認真思考：「如果時間不多，我想留下什麼？」

該患者後來放慢手邊工作，同時改善飲食，也不再熬夜，並開始規律運動，結果才短短數月，體重減6公斤，體脂率下降8%，脂肪肝、糖尿病前期都獲得改善，精神狀態也變得更穩定。

林相宏指出，這名病人後來回診時說，這段時間反而是他人生中最快樂的時候，因為他終於懂得照顧自己，也更珍惜家人與生活。

許多人希望健檢都不要有紅字，不過林相宏認為，其實真正能讓人做出改變的，往往是那一點點的不完美，「健檢中的紅字，也許正是人生少掉的顏色」，透過定期篩檢，及早發現問題，才不會後悔一切都來不及。