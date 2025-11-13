ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

鳳凰風災害「健保卡毀損、遺失」　可例外就醫、領藥

▲鳳凰颱風暴雨灌宜蘭，蘇澳鎮中山路淹水，AAV7軍用兩棲車，搭配鋁梯以及橡皮艇，協助受困二樓的民眾脫困。（圖／蘇澳鎮公所提供）

▲鳳凰颱風暴雨灌宜蘭，蘇澳鎮傳淹水災情，資料照。（圖／蘇澳鎮公所提供）

記者洪巧藍／台北報導

鳳凰颱風帶來暴雨，部分區域出現災情，健保署今（13）日表示，民眾若無健保卡但需要就醫，已請各特約醫療院所協助以「例外就醫」提供醫療服務；如果健保卡因颱風損毀、遺失，可申請免費換發新卡，也可以持慢箋至藥局領藥，各藥局依例外就醫處理。

健保署表示，醫療院所受理民眾因颱風無法持健保卡就醫，請於「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」上填寫就醫日期、就醫類別(門、住診）及就醫民眾相關資料後，即可提供以健保身分就醫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，民眾健保卡如因颱風毀損或遺失，可申請免費換發新卡。請於健保卡申請表上註明「鳳凰颱風受災」，就近到各地郵局或透過當地戶政事務所（限本國籍）、部分公所(可現場製卡之公所)及健保署各服務據點，申請免費製發健保卡，如有任何疑問，請撥打健保署諮詢專線，市話請撥打0800-030-598 或 4128-678(不須加區域碼)，手機請改撥(02)4128-678洽詢。

健保署也提到，民眾如因風災健保卡遺失或損壞，仍可持慢箋至藥局領藥，各藥局依例外就醫處理；若藥品或處方箋損毀或遺失，亦可向醫師表明，重新開立處方，後續申報費用時請註明「R007」即不列入重複用藥計算。民眾於領藥期間末日恰逢災害停止上班，其領藥日可順延至災情過後第一個上班日，其後之處方箋仍依期限領藥，如有用藥疑問請回診與醫師討論，以達最佳治療效果。

【震撼畫面】四川紅旗特大橋垮了！僅啟用10個月

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

陳建宗揭「顏面衰老」關鍵　地心引力讓臉垮、眉下垂是警訊

東森總裁王令麟曝「自然美」祕訣　笑稱「70歲比6年前更年輕」

喉嚨痛像「被掐住」非感冒　醫：延誤「病毒性甲狀腺炎」影響終身

寶寶哭聲小恐為「遺傳性罕病」警訊！醫籲：新生兒篩檢加選雙把關

8旬老母獨撐50年悶殺腦癱兒　石崇良：支持總統特赦

米其林推薦「老烤箱餐酒」5人食物中毒就醫　衛生局稽查揪4缺失

長期聲音沙啞以為胃食道逆流　電腦斷層檢查意外揪出肺癌

醫院外牆整修「醫事人員排班站崗」　北市聯醫：已由保全協助

男篩出胰臟腫瘤「改變作息瘦6kg」變健康　嗨喊：人生最快樂時光

鳳凰風災害「健保卡毀損、遺失」　可例外就醫、領藥

讀者迴響

回到最上面