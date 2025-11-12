更年期泌尿道易反覆感染　醫教5招保養：多吃發酵食物

▲多吃起司等發酵食品，有助更年期女性養護泌尿道健康。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

更年期不只是停經，泌尿道也常出現變化。東森栢馥森心林診所婦產科醫師嚴絢上提醒，女性在此階段常有頻尿、急尿、漏尿或反覆感染等困擾，但只要及早保養便能有效改善，建議從5大方向著手，包括局部荷爾蒙治療、婦科雷射、補充益生菌、骨盆底肌訓練及規律檢查，可助泌尿道及早恢復健康。

嚴絢上在臉書分享，停經女性出現泌尿道症狀，根源在於「雌激素下降」。隨著荷爾蒙減少，可能出現黏膜變薄、組織萎縮、骨盆底肌鬆弛、膀胱支撐力下降等問題，加上菌叢失衡，導致泌尿道防禦力減弱，細菌更容易入侵。若忽略照護，恐造成夜間頻尿、乾澀刺痛或漏尿，進一步影響睡眠及生活品質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於該如何改善，嚴絢上建議5招，第1招是局部荷爾蒙治療，以低劑量雌激素乳膏、陰道錠或陰道環修復黏膜，可減少乾澀與感染，且藥量低，不進入全身循環，副作用小，適合長期使用；第2招是婦科雷射治療，透過能量刺激膠原再生，能改善頻尿、尿失禁和陰道鬆弛，適合無法使用荷爾蒙者。

第3招為補充益生菌，可從優格、發酵食品或乳酸菌保健品中攝取，維持陰道與泌尿道菌叢平衡；第4招是骨盆底肌訓練如凱格爾運動，有助強化支撐力，減少漏尿及下垂風險；第5招是規律檢查並與醫師討論，每位女性狀況不同，應由醫師量身規劃治療。

嚴絢上強調，更年期是身體重整的自然過程，若能理解變化並積極照護，仍可望優雅轉變，重新找回自在。