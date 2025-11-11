ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

懸缺逾一年！衛福部證實周道君接掌社家署「首位非社政背景署長」

▲▼周道君擔任社家署署長。（圖／翻攝自衛福部官網）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部再有新人事拍板！衛福部次長呂建德今（11）日證實，懸缺超過一年的社會及家庭署署長一職，由現任代理署長周道君真除，也是首位非社政體系出身的社家署長。

衛福部長石崇良上任後快速展開部內人事布局，懸缺職務一一補上，疾管署副署長由原任疾管署高屏區管制中心主任的林明誠接任，國健署副署長為原癌症防治組長林莉茹、食藥署副署長則是主任秘書蔡淑貞接任，至於懸缺超過一年以上的社家署署長也確定由代理署長周道君真除。

呂建德表示，賴清德總統非常關切民眾社會福利需求，特別是衛福部新會期有許多福利政策研擬，包含托育服務法、兒童及青少年福利及權益促進法、身心障礙者權益保障法、社會救助法等相關的法令，都必須要與時俱進，來回社會跟民眾需求，該人事案從10月21日起生效。

周道君為國立中興大學法律學系，經歷衛生署醫事處簡任視察、長照司副司長、社家署副署長等職務，也是首位非社政體系出身的社家署長。

呂建德表示，周道君雖非社政出身，但他在法律、法規方面嫻熟是衛福部需要倚重的部分，且他有長照司經歷，長照業務也非常熟悉，對於賴總統關心的超高齡社會老人的福利，周的出任會有助於相關福利促進。

