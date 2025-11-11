ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

癌症轉移堅持做質子治療白砸百萬元　醫：9成病人不需要

北醫附醫質子治療啟動。（圖／北醫附醫提供）

▲質子治療是對付腦部、眼部腫瘤與兒癌的利器，但不是所有癌症都適用。（圖／北醫附醫提供）

記者邱俊吉／綜合報導

在癌症領域，質子治療是相當有用的武器，不過腫瘤科醫師廖繼鼎在臉書分享，其實癌友可能有9成不需要做這治療，因為其主要用途在於精準控制局部腫瘤，例如腦瘤、眼部腫瘤或兒童癌症，若已轉移，全身都是戰場，質子治療難奏效。

廖繼鼎在臉書指出，質子治療將能量精準打在腫瘤內，避免穿透全身、減少傷害，特別適合腦部、眼睛、脊椎旁等鄰近重要神經組織的腫瘤，以及兒癌病人等，主因是治療腫瘤的同時，可降低聽力、視力與發育等長期後遺症。

不過廖繼鼎提到，臨床會發現某些患者非常執著於高科技，非質子治療不可，例如最近有一名40多歲的男性患者，抽菸、喝酒、嚼檳榔樣樣不缺，日前發現舌頭腫起、講話含糊，確診為口腔癌，且已擴散到肺部，他建議採化療、標靶治療，病人家屬卻堅持用「最先進、最有效」的質子治療，還寫信投訴他「不幫忙救命」，質疑他沒盡力救人。

廖繼鼎指出，該患者後來自費百萬元接受質子療程，但3個月後檢查，發現雙肺轉移惡化，並住進加護病房，插上鼻胃管，無法正常說話，而當他靠近病床時，病人用手在空氣中比劃幾下，家屬哽咽說：「他以為，愈貴的愈能救命。」

廖繼鼎認為，這名患者不是輸給癌症，而是輸在「戰場選錯」，若腫瘤已轉移，再做質子治療，就像「整個社區都失火，你只拿滅火器噴客廳」，方向錯了，再精準也只是浪費。

對於癌症治療，廖繼鼎表示，不用比貴，而是比對，癌細胞沒轉移是局部戰，要精準打，若轉移即為全身戰，要全面打，患者要注意治療最怕的不是病，而是被恐懼牽著走。

關鍵字： 癌症 質子治療 腫瘤科 治療選擇 恐懼

