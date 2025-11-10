國泰世越銀行總經理劉俊豪傳心肌梗塞猝逝　醫揭5招保命關鍵

▲醫師提醒，胸口持續性疼痛或胸悶是心肌梗塞的警訊，應立即就醫。。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者楊庭蒝／綜合報導

金融圈今（10）日傳出憾事，國泰金代子公司國泰世華銀公告，旗下世越銀行董事總經理劉俊豪逝世，享年59歲，外傳死因為心肌梗塞。此消息不僅震驚業界，也再次引發大眾對於心血管疾病的關注，尤其秋冬氣溫變化大，更是心肌梗塞的好發季節。

根據宏仁醫院衛教資料指出，心肌梗塞是一種急性且非常嚴重的心臟疾病。其成因是心臟的冠狀動脈（負責供應心肌氧氣與養分）發生阻塞，導致血流減少或中斷。

當心肌細胞無法獲得足夠的養分及氧氣時，便會缺血缺氧而壞死，進而影響心臟功能，嚴重者可能導致休克或死亡，是一種死亡率相當高的急症。

心肌梗塞的典型症狀為胸口出現持續性的胸痛、胸悶，並伴隨盜汗與呼吸困難。

然而，疼痛的部位不一定只在心臟。最常出現的部位是前胸部左側，但這種疼痛感可能延伸至左肩、上背、頸部、左手臂內側、下巴、牙齒，甚至上腹部，也可能伴隨嘔吐及暈眩等症狀。

最關鍵的判斷點是，這些症狀在休息後仍無法緩解。嚴重時，患者會失去意識、出現心律不整或血壓下降，令人措手不及。

心血管疾病重在預防，醫院提醒民眾，在日常生活中應落實以下5點，遠離心肌梗塞的威脅：

1. 注意洗澡水溫

洗澡水的溫度建議控制在攝氏40度左右。水溫過冷會使血管收縮，影響心臟功能；過熱則會使體內血管膨脹，反而增加心臟負擔。建議最好採用淋浴。

2. 留意氣候溫差

當氣溫突然下降時，血管會急遽收縮。民眾應注意保暖，外出時可多帶一件衣服，冬天最好戴上口罩。此外，飲用冷飲時應慢慢喝，避免血管快速收縮。

3. 維持足夠睡眠

避免過度疲勞，一天應有7至8小時的安靜睡眠，讓身體充分休息。

4. 戒菸拒菸

菸品中的尼古丁等物質，會加速動脈硬化，並使得血液變得黏稠。當血管缺乏彈性、血液流動困難時，發生心肌梗塞的機率便會大幅增加。

5. 定時監測

養成定時測量血壓與體重的習慣，建議每週至少量一次血壓並記錄，同時保持理想體重，避免「三高」上身。