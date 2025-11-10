芬普尼蛋10月出貨「恐已吃下肚」　食藥署：若擔心這幾天別吃蛋

▲食藥署今召開芬普尼蛋說明記者會。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

國內再爆「芬普尼」雞蛋，食藥署署長姜至剛今表示，這次問題蛋品業者為文雅畜牧場，問題蛋品是在10月3日、8日、10日出貨給蛋商。依照出貨日期判斷，「毒雞蛋」恐已被不少民眾吃下肚。他也強調，該案屬於散發事件，並不會擴大全面稽查畜牧場，若民眾擔心，這幾天就先不要吃蛋。

姜至剛指出，台灣在民國107年就開始專案執行禽畜水產品藥物殘留監測計畫，至今總共驗了4,232件，過去都沒有驗到芬普尼，但這次在11月4日驗出，第一時間已通知彰化縣衛生局立即請業者下架回收停止販售，衛福部、農業部、環境部在11月5日也同時進行後續處理。

而針對文雅畜牧場的芬普尼蛋出貨狀況，姜至剛說明，問題蛋品是在10月3日、8日、10日出貨給蛋商，10月23日混合洗選的總共有626盒，彰化縣衛生局再10月27日抽驗，11月4日確定驗出，11月5日就已經全面下架。

本次檢出農藥芬普尼具噴印溯源編號包括「I47045-251023C」、「I47045-251027C」、「I47045-251030C」及「I47045-251103C」，總計15萬顆，民眾可以留意家中蛋品，只要買到相關編號的，就算已開封，仍可以拿發票到原購買處退貨。姜至剛強調，若民眾擔心，這幾天就先不要吃蛋。