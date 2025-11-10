ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

芬普尼蛋10月出貨「恐已吃下肚」　食藥署：若擔心這幾天別吃蛋

食藥署芬普尼蛋記者會。（圖／記者趙于婷攝）

▲食藥署今召開芬普尼蛋說明記者會。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

國內再爆「芬普尼」雞蛋，食藥署署長姜至剛今表示，這次問題蛋品業者為文雅畜牧場，問題蛋品是在10月3日、8日、10日出貨給蛋商。依照出貨日期判斷，「毒雞蛋」恐已被不少民眾吃下肚。他也強調，該案屬於散發事件，並不會擴大全面稽查畜牧場，若民眾擔心，這幾天就先不要吃蛋。

姜至剛指出，台灣在民國107年就開始專案執行禽畜水產品藥物殘留監測計畫，至今總共驗了4,232件，過去都沒有驗到芬普尼，但這次在11月4日驗出，第一時間已通知彰化縣衛生局立即請業者下架回收停止販售，衛福部、農業部、環境部在11月5日也同時進行後續處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而針對文雅畜牧場的芬普尼蛋出貨狀況，姜至剛說明，問題蛋品是在10月3日、8日、10日出貨給蛋商，10月23日混合洗選的總共有626盒，彰化縣衛生局再10月27日抽驗，11月4日確定驗出，11月5日就已經全面下架。

本次檢出農藥芬普尼具噴印溯源編號包括「I47045-251023C」、「I47045-251027C」、「I47045-251030C」及「I47045-251103C」，總計15萬顆，民眾可以留意家中蛋品，只要買到相關編號的，就算已開封，仍可以拿發票到原購買處退貨。姜至剛強調，若民眾擔心，這幾天就先不要吃蛋。

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

關鍵字： 芬普尼 雞蛋 食藥署 文雅畜牧場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

陳建宗揭「顏面衰老」關鍵　地心引力讓臉垮、眉下垂是警訊

東森總裁王令麟曝「自然美」祕訣　笑稱「70歲比6年前更年輕」

醫師也驗證！蒼藍鴿靠EVO ICL新型植入式隱形眼鏡重拾清晰視界

連吃3天止痛壓不下！神級髮型師「右肩廢了」…竟是鈣化搞鬼

芬普尼蛋10月出貨「恐已吃下肚」　食藥署：若擔心這幾天別吃蛋

芬普尼蛋畜牧場「日產4萬顆」　食藥署：即起全面逐批檢驗才放行

男「切半顆心」無心跳血壓　台大創亞洲首例模擬人工心臟救命

爆紅「減重針」傳缺貨影響患者　食藥署：供貨正常

15萬顆毒雞蛋「編號尾端都有C」　內幕曝光：蟎蟲、病菌溫床

快訊／衛福部下令：芬普尼問題場雞蛋「不分批次全面下架禁售」

讀者迴響

回到最上面