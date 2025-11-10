男「切半顆心」無心跳血壓　台大創亞洲首例模擬人工心臟救命

▲46歲男性是亞洲首例模擬全人工心臟患者。（圖／台大醫院提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

一名46歲男性患者因擴張型心肌病變導致心臟功能急遽惡化，數度心臟驟停，由於目前無心臟可換，台大醫院團隊成功利用「雙長效型心室輔助器」模擬全人工心臟，雖然患者仍須等待換心，但該案例成功創下亞洲首例。

台大醫院器官勸募暨移植中心主任、心臟外科主治醫師陳益祥指出，該名男性自8月起數度心臟驟停，先後接受冠狀動脈繞道手術（CABG）、主動脈氣球幫浦（IABP）及靜脈、動脈葉克膜（V-A ECMO）治療，仍無法穩定，儘管曾植入暫時性左心室輔助器，但患者仍不斷出現嚴重的心律不整，經評估無法進行心律不整電燒術，病情陷入危急。

陳益祥說，因為目前國內還沒有全人工心臟（TAH）醫材可用，患者情況危急仍沒有心臟可換，經評估後採取創新方案，將患者壞死的心室全部移除，僅留下心房，改以兩套長效型心室輔助器分別取代左、右心功能，健保現行又規定僅能終身給付一套心室輔助器，另一套則由患者自費。

▲台大醫療團隊順利替患者保命，繼續等待心臟移植。

他指出，等待移植的重症患者常在等候期間死亡，在術前就已經跟家屬充分說明可能會移除壞死心室的狀況，雙心室輔助器一般來說會看到心跳，但要裝進去很需要空間，評估後裝置會太擠，所以把心室拿掉，把空間直接讓給機器，因為最後目的是要換心臟。

陳益祥進一步解釋，因為心室輔助器是機械品，排斥性比較少，在使用年限上，如果單一顆可以用「年」算，兩顆的現在沒有答案，所以還是要盡快移植比較好，現在使用雙長效型心室輔助器延長時間，讓其他器官慢慢恢復，不過因為患者的心室全切除，因此是量不到心跳跟血壓，這出院有一定風險，評估後還是讓患者持續住院等待心臟。

針對「雙長效型心室輔助器」模擬全人工心臟，陳益祥指出，美國過去有2到3例一樣的情況，不過因為國外捐贈比較多，臨床上有案例使用幾個月就順利換心，在台灣一年捐贈70到80顆心臟，應該有機會等到，但如果等到的心臟沒那麼好，要換還是再等，這到時候也是天人交戰，因此還是期盼能等到一顆好心臟。