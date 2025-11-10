「試管嬰兒3.0」全面加碼11月上路　首胎最高補助15萬

▲「不孕症試管嬰兒3.0方案」將在11起加碼補助。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「不孕症試管嬰兒補助2.0」自110年7月推動，截至114年10月底，已協助2萬6千多對夫妻迎接超過3萬1千名新生兒。行政院於114年9月18日宣布114年11月1日起加碼補助，升級為「3.0版」，首胎第1次申請最高補助15萬元，其後各胎第1次補助也由現行6萬元增加至15萬元。



「不孕症試管嬰兒3.0方案」將於114年11月1日上路，補助金額全面加碼，凡當日起提出申請並核定的療程均可按3.0方案補助，補助次數與金額以首次申請時妻子年齡為準，未滿39歲者，第1次療程最高補助15萬元，第2、3次最高10萬元，39歲至未滿45歲者，第1次最高13萬元，第2、3次最高8萬元。

國健署簡任技正林真夙表示，所有療程無需一定懷孕成功即可申請，可依據各個療程不同的施術方式和結果給予補助，每胎最多可補助6次療程（40歲至未滿45歲則最多3次），申辦補助由人工生殖機構協助線上辦理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林真夙說，補助3.0方案特別針對較年輕的申請者加碼補助，主要希望鼓勵有生育意願的不孕夫妻，儘早申請利用，不只可以減輕接受試管嬰兒療程的經濟負擔，也是因為年齡是影響試管嬰兒療程成功率以及母嬰健康的重要因素。

國健署提醒，有生育意願的夫妻應及早規劃，把握女性25歲至35歲黃金生育期，如有規律性生活1年仍未懷孕，應儘早就醫並善用政府補助資源。