ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

「試管嬰兒3.0」全面加碼11月上路　首胎最高補助15萬

孕婦,懷孕,大肚子。（圖／達志／示意圖）

▲「不孕症試管嬰兒3.0方案」將在11起加碼補助。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「不孕症試管嬰兒補助2.0」自110年7月推動，截至114年10月底，已協助2萬6千多對夫妻迎接超過3萬1千名新生兒。行政院於114年9月18日宣布114年11月1日起加碼補助，升級為「3.0版」，首胎第1次申請最高補助15萬元，其後各胎第1次補助也由現行6萬元增加至15萬元。

「不孕症試管嬰兒3.0方案」將於114年11月1日上路，補助金額全面加碼，凡當日起提出申請並核定的療程均可按3.0方案補助，補助次數與金額以首次申請時妻子年齡為準，未滿39歲者，第1次療程最高補助15萬元，第2、3次最高10萬元，39歲至未滿45歲者，第1次最高13萬元，第2、3次最高8萬元。

國健署簡任技正林真夙表示，所有療程無需一定懷孕成功即可申請，可依據各個療程不同的施術方式和結果給予補助，每胎最多可補助6次療程（40歲至未滿45歲則最多3次），申辦補助由人工生殖機構協助線上辦理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林真夙說，補助3.0方案特別針對較年輕的申請者加碼補助，主要希望鼓勵有生育意願的不孕夫妻，儘早申請利用，不只可以減輕接受試管嬰兒療程的經濟負擔，也是因為年齡是影響試管嬰兒療程成功率以及母嬰健康的重要因素。

國健署提醒，有生育意願的夫妻應及早規劃，把握女性25歲至35歲黃金生育期，如有規律性生活1年仍未懷孕，應儘早就醫並善用政府補助資源。

【全盤落地QQ】媽精心做驚喜早餐　一手滑兒子吃空氣XD

關鍵字： 不孕症 人工生殖 國健署 試管嬰兒補助

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

陳建宗揭「顏面衰老」關鍵　地心引力讓臉垮、眉下垂是警訊

東森總裁王令麟曝「自然美」祕訣　笑稱「70歲比6年前更年輕」

醫師也驗證！蒼藍鴿靠EVO ICL新型植入式隱形眼鏡重拾清晰視界

連吃3天止痛壓不下！神級髮型師「右肩廢了」…竟是鈣化搞鬼

芬普尼蛋10月出貨「恐已吃下肚」　食藥署：若擔心這幾天別吃蛋

芬普尼蛋畜牧場「日產4萬顆」　食藥署：即起全面逐批檢驗才放行

男「切半顆心」無心跳血壓　台大創亞洲首例模擬人工心臟救命

爆紅「減重針」傳缺貨影響患者　食藥署：供貨正常

15萬顆毒雞蛋「編號尾端都有C」　內幕曝光：蟎蟲、病菌溫床

快訊／衛福部下令：芬普尼問題場雞蛋「不分批次全面下架禁售」

讀者迴響

回到最上面