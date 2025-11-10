雞蛋又爆芬普尼超標　毒物醫揭「可能來源」：大量誤食恐傷肝腎

▲市售雞蛋驗出芬普尼違規，應下架回收蛋品溯源編碼為「I47045」。（圖／彰化縣衛生局提供）



生活中心／台北報導

衛福部食藥署聯合地方政府衛生局執行「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，昨公布彰化縣衛生局於販售端抽驗「鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)」檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」超標，已即時下架回收、停止販售。毒物科醫師表示，大量誤食芬普尼可能對肝腎造成傷害，也危害中樞神經系統，不過少量累積需數年天天食用才傷身。

彰化縣衛生局抽驗「鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)」（噴印溯碼編號:I47045-251023C）檢出農藥殘留「芬普尼代謝物(Fipronil-sulfone)」含量0.03ppm，超過殘留容許量標準0.01ppm，已即時由彰化縣衛生局命業者立即將該蛋品下架回收、停止販售，另亦同步將該蛋品來源畜牧場資訊供地方農政機關源頭管理及進行移動管制。



經彰化縣衛生局清查，案內蛋行洗選販售之蛋品來自單一畜牧場，經再抽驗其他批號且於8日檢出芬普尼代謝物含量不符合規定，該等蛋品約15萬顆並流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市之全聯、楓康等販售通路商，刻正由衛生局下架回收停售該畜牧場來源之蛋品，應下架回收包裝蛋品共9項。

根據中央社報導，台北榮總臨床毒物科主任楊振昌表示，台灣養雞使用飼料玉米多來自美國，美國常使用芬普尼防治蟲害，因此飼料可能含有農藥殘留。當雞隻食用飼料後，蛋中可能會出現芬普尼殘留，值得注意的是，台灣對於雞蛋中的芬普尼殘留標準，比日本、韓國和美國都更為嚴格。

楊振昌說，芬普尼在台灣也常被用來對付螞蟻或紅火蟻，過去曾有誤食事件，大量食用芬普尼中毒，症狀通常較輕微，如抽筋、頭痛、頭暈、腸胃不適和噁心等中樞神經系統反應。芬普尼急性中毒不常見，台灣民眾通常擔心的是長期少量的積累。

楊振昌以50公斤的成人為例，根據標準，芬普尼最大安全攝入量為0.01毫克。動物實驗顯示，若數年每天食用含有過量芬普尼雞蛋，可能對健康造成風險，特別是對肝臟、腎臟或甲狀腺，美國將芬普尼列為可能致癌物，但風險尚不確定。歐洲則並未將其列為致癌物。