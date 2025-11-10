女「雙腿靜脈曲張」癢到抓破皮　靠「靜脈膠水治療」1個月痊癒

▲林宜右（右）說，診療靜脈曲張當天就會說明結果。（圖／大里仁愛醫院）

50歲的周姓女老師因為雙腿靜脈曲張，腿部皮膚很癢經常抓到紅腫破皮，因害怕手術治療，選擇靜養等待轉機而暫別講台，後來大里仁愛醫院醫師(台中市仁愛長庚合作聯盟醫院)以超音波檢查，評估血管狀況後，採用靜脈膠水治療，病情獲得改善，1個月後回到校園。

收治該病例的大里仁愛醫院心臟血管外科醫師林宜右指出，靜脈曲張常發生於腿部，靜脈因為瓣膜受損或是血管壁變弱，造成血液滯留和血管擴張扭曲，是靜脈系統常見疾病。症狀包括晚上小腿常常抽筋、開始腫脹、走路或久站後覺得很不舒服。如果是有家族病史者、肥胖者會增加下肢壓力、懷孕者荷爾蒙改變會增加罹患風險、 以及長時間站立或坐姿不動者，都是高危險族群。

林宜右表示，最新的微創手術與雷射、靜脈膠水閉合技術，可讓病人恢復更快、疼痛減少，但須根據不同患者的血管型態與症狀，制訂做最適合的治療方式。有些人適合靜脈內雷射（EVLT），有些人則可考慮最新的醫療膠水（VenaSeal）治療，甚至可以加上局部治療。

靜脈曲張同時影響外觀與生活品質，甚至隱藏更深層的血管疾病。林宜右表示，靜脈曲張的治療不能僅靠外觀判斷，由醫師親自操作的完整血管檢查與診斷至關重要，不僅能判斷病變血管位置，更能同時擬定治療計畫。

林宜右說，若出現下肢靜脈曲張、長期腿部腫脹、疼痛、反覆腫脹、皮膚顏色改變或靜脈潰瘍，建議及早接受專科醫師檢查評估，避免錯過治療時機。透過專業的診斷與個人化的治療，不只是能減輕小腿腫脹，連睡眠品質都可以改善。

「很多病人害怕手術，擔心檢查會直接開刀延誤就診。」林宜右解釋，治療靜脈曲張不是一發現就一定要開刀。她表示，門診檢查主要確認病情，並提供不同治療選擇，且不是所有靜脈曲張病人都要手術，早期症狀可以透過醫療彈性襪、藥物或是改變生活習慣減緩惡化。

▲醫師用超音波檢查靜脈曲張。（圖／大里仁愛醫院）