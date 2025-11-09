「超人醫師」徐超斌今追思會　石崇良：持續增進南迴醫療可近性

▲徐超斌醫師。（圖／翻攝臉書）

記者趙于婷／台北報導

長年致力南迴地區偏鄉醫療的「超人醫師」徐超斌於今年9月18日深夜辭世，南迴基金會今特別舉辦追思會。總統賴清德也特別出席頒發褒揚令。衛福部部長石崇良致詞時表示，徐超斌醫師一生致力於偏鄉醫療，衛福部對此獻上最深的謝意，未來也會持續增進南迴醫療可近性。

台東南迴地區地處偏遠，超過100公里沒有一家醫院，排灣族出身的徐超斌7歲時經歷妹妹因「來不及」就醫而在途中枉死，發願成為醫師，他成為醫師後，用一生為南迴地區醫療奉獻，規劃籌設興建南迴醫院。不過長期過勞的他，在39歲中風病倒，但他因此更堅定要為南迴醫療發聲，2011年底發起籌建南迴醫院的願景。

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐超斌在2019年被診斷出鼻咽癌第四期，他先在2023年6月28日成立南迴診所，提供定點門診與居家醫療。石崇良說，超斌是衛福部培育的公費醫師，畢業後在奇美醫院接受急診專科醫師訓練，他放下大醫院急診專科醫師的位置，完成訓練後就轉往達仁鄉衛生所擔任主任，一直以來承接許多衛福部業務。

▲賴清德頒發褒揚令。（圖／記者趙于婷攝）

石崇良透露，與徐超斌相識在南迴醫院籌設期間，他一直知道要在南迴地區建立醫院非常困難，他先從大武衛生所改建開始，不只提供尋常診察，還用此當做24小時緊急醫療中心，後來又陸續提供檢驗、放射、大腸鏡和胃鏡等中型醫院以上才有的服務，一年可以提供4300餘人次的緊急醫療，之後他又設立南迴診所、投入在宅醫療。

石崇良強調，對於徐超斌長期守護台灣最偏遠、最南端的人民，這部分讓所有人看見醫療的初心，衛福部會持續增進南迴醫療的可近性，用具體行動延續徐超斌的夢想，讓醫療不再受到距離隔閡。