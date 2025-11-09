ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

醫揭「人工陰莖」適合對象　術後硬度固定、體位有限制

▲▼sex,兩性,性生活,男性,屌,陰莖,生育,不舉,陽痿。（圖／本報資料照）

▲醫師指出，台灣40歲以上男性約有四分之一出現勃起障礙。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

根據統計，台灣40歲以上男性約有四分之一出現勃起障礙，60歲以上更超過半數。顧家醫療總院長顧芳瑜醫師指出，勃起障礙依照嚴重程度與成因治療不同，甚至可選擇人工陰莖植入，適合「攝護腺癌術後、中風導致神經損傷或長期重度勃起功能障礙」等患者，但術後硬度為固定狀態，性行為體位也有限制，例如不適合進行女上男下，以免折斷。

顧芳瑜說明，勃起障礙最常見的第一線治療為口服藥物，依藥效發作時間與持續時間的不同，適用情境也略有差異，部分藥物起效快、效果強，適合臨時使用，另有可每日服用的低劑量處方，適合做為長期維持勃起功能的日常療法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若口服藥反應不佳，則會進一步評估是否適合接受震波治療。顧芳瑜指出，震波主要針對血管功能異常的患者，但若本身已有多重慢性病，如糖尿病、高血壓、血脂異常等，血管彈性已明顯下降，震波效果可能相對受限，進一步的治療選項還包括注射療法與真空助勃器。

當上述療法皆無明顯改善時，則可進一步評估是否適合植入人工陰莖。顧芳瑜解釋，目前人工陰莖手術在台灣每年進行約50例，雖接受度尚未普及，但對某些特定族群而言卻是務實且值得考慮的選項，例如攝護腺癌術後、中風導致神經損傷或長期重度勃起功能障礙等情況，即使無法對藥物或裝置產生反應，仍可藉由人工陰莖有效恢復硬度與功能。

不過他也提醒，人工陰莖並不會讓陰莖「變長」，反而多數術後會比原本勃起狀態略短，約為原長度的8到9成。這是因為裝置無法模擬海綿體充血膨脹的狀態，且為避免人工裝置頂到底會導致穿出或組織損傷，手術時植入長度會以8分滿為原則

顧芳瑜指出，有些患者在了解人工陰莖後，才知道性功能障礙並不等於只能放棄，包括中風後或癌症術後期盼回復性生活，甚至是中老年尋求第二春的男性，都可考慮以人工陰莖植入來重建親密關係。

明道張韶涵重現《天國的嫁衣》　時隔21年合體根本沒變！

關鍵字： 勃起障礙 人工陰莖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

陳建宗揭「顏面衰老」關鍵　地心引力讓臉垮、眉下垂是警訊

東森總裁王令麟曝「自然美」祕訣　笑稱「70歲比6年前更年輕」

破解發炎與憂鬱連鎖反應　蔡世仁揭精神醫學新方向

每10位1人罹患！「沉默殺手」慢性腎臟病竄升全球10大死因

金門醫院幼兒打錯疫苗！疾管署：啟動醫療疏失調查機制

「每天喝水3000毫升」出現驚人變化　營養師：胃口小、體重降

醫揭「人工陰莖」適合對象　術後硬度固定、體位有限制

研究認證！醫揭「1睡姿」最能防失智、助大腦排毒

30多歲男胸部大到B罩杯　醫揭「男性女乳症」常見成因

長輩每3人就有1人身陷肌少症危機　北醫大AI模型監測揪早期異常

讀者迴響

回到最上面