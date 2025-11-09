醫揭「人工陰莖」適合對象　術後硬度固定、體位有限制

▲醫師指出，台灣40歲以上男性約有四分之一出現勃起障礙。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

根據統計，台灣40歲以上男性約有四分之一出現勃起障礙，60歲以上更超過半數。顧家醫療總院長顧芳瑜醫師指出，勃起障礙依照嚴重程度與成因治療不同，甚至可選擇人工陰莖植入，適合「攝護腺癌術後、中風導致神經損傷或長期重度勃起功能障礙」等患者，但術後硬度為固定狀態，性行為體位也有限制，例如不適合進行女上男下，以免折斷。

顧芳瑜說明，勃起障礙最常見的第一線治療為口服藥物，依藥效發作時間與持續時間的不同，適用情境也略有差異，部分藥物起效快、效果強，適合臨時使用，另有可每日服用的低劑量處方，適合做為長期維持勃起功能的日常療法。

若口服藥反應不佳，則會進一步評估是否適合接受震波治療。顧芳瑜指出，震波主要針對血管功能異常的患者，但若本身已有多重慢性病，如糖尿病、高血壓、血脂異常等，血管彈性已明顯下降，震波效果可能相對受限，進一步的治療選項還包括注射療法與真空助勃器。

當上述療法皆無明顯改善時，則可進一步評估是否適合植入人工陰莖。顧芳瑜解釋，目前人工陰莖手術在台灣每年進行約50例，雖接受度尚未普及，但對某些特定族群而言卻是務實且值得考慮的選項，例如攝護腺癌術後、中風導致神經損傷或長期重度勃起功能障礙等情況，即使無法對藥物或裝置產生反應，仍可藉由人工陰莖有效恢復硬度與功能。

不過他也提醒，人工陰莖並不會讓陰莖「變長」，反而多數術後會比原本勃起狀態略短，約為原長度的8到9成。這是因為裝置無法模擬海綿體充血膨脹的狀態，且為避免人工裝置頂到底會導致穿出或組織損傷，手術時植入長度會以8分滿為原則

顧芳瑜指出，有些患者在了解人工陰莖後，才知道性功能障礙並不等於只能放棄，包括中風後或癌症術後期盼回復性生活，甚至是中老年尋求第二春的男性，都可考慮以人工陰莖植入來重建親密關係。