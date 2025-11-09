每10位1人罹患！「沉默殺手」慢性腎臟病竄升全球10大死因

▲國外研究指出，慢性腎臟病首度進榜，已成為全球第九大死因。（示意圖／翻攝自unsplash）

一項最新發表於《The Lancet》的全球研究指出，慢性腎臟病（Chronic Kidney Disease, CKD）已悄然成為全球第九大死因，每年奪走約150萬條人命。專家警告，這項「沉默殺手」往往在病情惡化到危險階段前毫無症狀，全球約有七億八千八百萬人受到影響，相當於全球成年人口的14%，也就是每10位成年人中就有1人罹患。

根據英媒《太陽報（The Sun）》報導，一項研究由美國紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）、格拉斯哥大學與華盛頓大學健康指標與評估研究所（IHME）共同主導，分析了133個國家、共2230份研究與國家健康資料。結果顯示，慢性腎臟病的患者數在過去30年間增加一倍，並在2023年造成全球死亡人數比1993年增加約6%。

研究指出，慢性腎臟病導致的死亡數已超越結核病與大腸癌，僅次於中風、缺血性心臟病、慢性阻塞性肺病（COPD）、失智症、肺癌、糖尿病、下呼吸道感染與高血壓性心臟病，成為全球第九大死因。

專家分析，病例增加的主因與全球人口老化與壽命延長有關，因為腎功能會隨年齡自然下降。另一方面，高血糖（第二型糖尿病）、高血壓及肥胖（高BMI）被確定為三大風險因子。

研究團隊也發現，腎功能受損與心血管疾病死亡風險密切相關，約佔全球心臟相關死亡的12%。換言之，腎臟病不僅是致命疾病本身，也會間接推高心臟病與中風死亡率。

慢性腎臟病初期通常沒有明顯症狀，僅能透過簡單的血液與尿液檢查發現。然而，由於病程進展緩慢且無聲，許多患者直到腎臟功能嚴重受損、出現水腫、疲倦、呼吸困難或皮膚搔癢等症狀時才被診斷出來。此時若未接受治療，腎衰竭可致命，需透析或腎臟移植維生。

美國研究作者之一葛蘭姆（Morgan Grams）教授指出，「慢性腎臟病普遍被低估與低度治療。我們呼籲各國推動尿液篩檢，及早發現病患，並確保治療得以負擔。」據悉，在撒哈拉以南非洲、東南亞與拉丁美洲等中低收入地區，因醫療資源不足及透析費用高昂，許多病人無法獲得必要治療。

世界衛生組織（WHO）今年5月已正式將慢性腎臟病納入其「2030年前減少三分之一非傳染性疾病過早死亡」策略重點疾病之一。研究團隊呼籲，各國政府應投入資源推動早期篩檢、公共衛教與基層醫療建設，特別是在醫療資源匱乏的地區。

報導指出，英國約每10名成年人中就有1人罹患慢性腎臟病，推估約720萬人受影響，其中多達300萬人未被診斷。英國腎臟研究機構警告，隨著糖尿病、高血壓與肥胖率攀升，患者人數恐在未來十年進一步增加。

