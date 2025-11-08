七海酒樓「香菜」遭驗出10項農藥超標　「青蔥」也違規

▲七海酒樓香菜違規，高達10種農藥超標。（圖／北市衛生局提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

知名餐飲業者又見蔬果農藥超標！北市衛生局7日公布今年9月份生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，北市內湖區知名港式飲茶「七海酒樓」有兩件違規，其中香菜竟然被驗出高達10種農藥違規，青蔥也因為4種農藥違規，都已經要求下架，後續將移請蔬菜來源廠商所在的雲林衛生局調查處辦。

為維護民眾食用生鮮蔬果之安全，北市衛生局定期至本市市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，114年9月共計抽驗51件蔬果產品，檢驗結果11件產品不符規定，不合格率21.6%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次抽驗不符規定產品，違規原因為「青蔥」、「香菜」各2件；「芹菜」、「九層塔」、「百香果」、「木瓜」、「花椰菜」、「甜椒」、「紅柿」各1件，各檢出1-10項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定，除「甜椒」及「紅柿」外，均屬高風險農產品。

其中「七海酒樓」的香菜（芫荽）高達10項農藥違規最為嚴重，分別是檢出公告禁用農藥陶斯松0.03ppm、殺菌劑達滅芬0.02ppm（標準：0.01ppm以下）、殺菌劑達克利0.03ppm（標準：不得檢出）、殺菌劑氟比來0.03ppm（標準：0.01ppm以下）、殺菌劑護矽得5.30ppm（標準：不得檢出）、殺線蟲劑福賽絕0.02ppm（標準：不得檢出）、殺蟲劑祿芬隆0.02ppm（標準：0.01ppm以下）、生長調節劑巴克素0.07ppm（標準：0.01ppm以下）、殺菌劑普克利6.85ppm（標準：0.01ppm以下）、殺蟲劑賽速安0.03ppm（標準：0.01ppm以下）。

「七海酒樓」還有一款南部蔥(青蔥)被驗出4種農藥違規，分別是殺菌劑貝芬替2.6ppm（標準：1.0ppm以下）、殺蟲劑克凡派2.7ppm（標準：1.0ppm以下）、殺菌劑賓克隆4.2ppm（標準：2.5ppm以下）、殺菌劑賽氟滅0.03ppm（標準：不得檢出）。

▲七海酒樓青蔥農藥超標。



針對不符規定產品，北市衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦，另外來源屬臺北市者，經調查確認違規屬實，則依違反食品安全衛生管理法之規定處辦。

另外，已通知台北農產運銷股份有限公司依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天，另第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜之品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

北市衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。