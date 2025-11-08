健保財務改革會持續進行　石崇良：爭取最大共識再推動

▲衛福部長石崇良出席2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長石崇良拋出補充保費改革規劃引發反彈，政院指示衛福部暫緩規劃，石崇良今（8）日受訪強調，台灣正面臨人口劇烈變化，包含「超銳減、超高齡、超少子」，對健保財務絕對會有很大的衝擊。「健保財務改革會持續進行。」他強調，會凝聚共識、在得到最多民眾支持之下，才會來推動。

補充保費有6類來源，石崇良規劃將「利息、股利、租金」3項屬於資本利得收入改採「結算制」，引發小資存股族強烈不滿，衛福部6日晚間緊急回應，補充保費的改革方案，目前仍在研議階段，會廣納各方意見，暫停有爭議的規劃。而昨日有多名醫界代表聲援支持健保改革。

石崇良今日出席2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮，會後受訪被問及賴清德總統對健保改革的看法，石崇良笑說，「有這麼專業的醫師總統，衛福部長的壓力很大。」因為賴總統對醫療系統掌握非常清楚，也明確指示該走的方向，只不過細節的部分，還是需要幕僚人員做更詳細的規劃再來提出。

石崇良強調，健保是台灣國人最大的資產，也是社會最大的支持力量，「健保一定不會倒，但是健保也必須持續改革。」

他指出，台灣人口結構正面臨很巨大的變化，依照國發會估計，到2070年工作人口會大幅下降近970萬人；在人口結構面臨「超銳減、超高齡、超少子女化」的情形之下，對健保財務絕對會有很大的衝擊。

石崇良表示，雖然財務衝擊不是當下發生，但未來一定會面臨，如果現在沒有討論財務結構，又面臨人口下降，最後就只能加重費率，否則健保收入來源將大幅減少。

他重申，健保財務改革會持續進行，但是會容納最多意見以及大家共識，得到最多民眾支持之下才會來推動健保財務改革計劃。