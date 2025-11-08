《醫療希望在花蓮》花蓮慈濟堅守東台灣　林欣榮帶領開創新醫路

▲花蓮慈濟院長林欣榮《醫療希望在花蓮》新書發表會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

花蓮慈濟是台灣東部唯一的醫學中心，肩負偏遠急重難症的治療與國際醫療的責任，院長林欣榮今（8）日發表新書《醫療希望在花蓮》，分享團隊在資源有限的環境之中，開創出一條融合科技與人文的創新醫路。衛福部長石崇良表示，花蓮慈濟培育人才、醫療發展一點不亞於西部，包含東西合療、細胞治療、機械手臂、全人照護，成為一大典範。

在《醫療希望在花蓮》新書發表會上，遠見．天下文化事業群創辦人高希均教授，慈濟林碧玉副總，立法院前院長、生技醫療科技政策研究中心董事長王金平，衛生福利部部長石崇良，生物技術開發中心董事長涂醒哲，中央研究院院長林昭庚教授，以及考試院前院長黃榮村等人致詞推薦林院長在經營醫院的同時，致力於推動創新研發、中西醫合療的創舉與成果。

花蓮慈濟醫院啟業40年，院長林欣榮回花蓮也邁入第10年，《醫療希望在花蓮》全書敘述林院長帶領全院同仁將證嚴法師交付的「品質提升．人才培育」任務，落實在醫院經營；推動精準中草藥、中西醫合療與研究，導入人工智慧，實現「無圍牆醫院」；每年度以6%的預算，獎勵創新研發；與政府政策結合，攜手花東醫療院所，照護偏遠鄉親，提升平均餘命，逐步邁入全人照護。

石崇良致詞指出，花蓮過去大家想像大概是醫療資源不足的地方，事實上，國內每萬人口醫師數全國平均是22，花蓮可達28，比台中還高，這是因為有慈濟在，這樣人文薈萃的地方，大家相信且願意在慈濟的號召之下來到偏鄉服務。也因此，在花東地區才有這樣唯一一座醫學中心，也是東部最重要人才培育基地。

「花蓮慈濟很多醫療發展，一點都不亞於西部。」石崇良舉例「東西合療」就是林欣榮的創舉，新冠疫情之中也幫助很多人。先進醫療花蓮也走在前面，健保兩年前給付「細胞治療」第一個核准的案例，那支四百九十萬的針，就是在花蓮慈濟施打。

石崇良說，細胞治療可能產生免疫風暴，所以整個環境設計、治療流程，都要有非常嚴謹的規格，還要得到國際認證，才能施打，當時全台灣大概只有五、六個點可以施打，而花蓮慈濟就是其中之一。

▲林欣榮院長經營醫院的同時，致力於推動創新研發、中西醫合療的創舉與成果。（圖／花蓮慈濟提供）

第一個做到健康資料整合的地方，也是花蓮慈濟。石崇良說，在秀林鄉，第一個為做「論人計酬」成功的地方，他們把每一戶家戶的健康資料都調查、彙整起來，並匯入後端的風險分級制度，真正做到「全人照顧、以人為中心」。這次花蓮光復鄉嚴重災情，花慈也是第一個前進災區的醫療團隊，真正做到「尋聲救苦」，也讓偏鄉不再是偏鄉。

石崇良也透露，每年國際「台美衛生論壇」，美國衛生部長等外賓來台灣，都會主動要求去花蓮看看當地醫療，而不是去台大，正是因為「醫療的希望在花蓮」。

證嚴上人也透過影片開示，花蓮是慈濟發祥地，是一個永恆的好地方。他認為，醫療如果設計好、做得好，教育就會更有希望，因為有教育才真有希望。慈濟在申請蓋醫院時，就是期待朝中西合併方向發展。慈濟的精神不要只是朝熱門的去走，要守舊創新，中醫還有很多值得去研究。

證嚴上人感恩在花蓮守護生命守護健康守護愛的「白衣大士(護理)、醫王菩薩(醫生)」、同仁，以及志工，一起用真誠的愛來付出，用生命為利益人群而付出，真的很不簡單，辛苦但不會喊苦，化辛苦成為幸福，這樣的人生很有價值。

林欣榮指出，「醫療希望在花蓮」是花蓮慈濟全院同仁努力的成果，且是不斷向前推進的目標。近十年來，花蓮慈濟醫院已獲得15項國家新創獎的肯定，在國家生技醫療品質獎及SNQ國家品質標章認證，累計獲得1金、2銀、3銅及52標章，在這本書可以看到同仁以「病人為中心」的用心、創新與實踐，期許團隊攜手持續為花蓮慈院的未來踏實前進。