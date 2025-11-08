醫療成隱形護國神山　吳明賢喊話石崇良「健保改革一定要成功」

▲台灣醫學會理事長吳明賢出席活動並致詞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長石崇良拋出補充保費改革方案，因為涉及存股族利益遭民眾反彈，不過昨天陸續有學者、醫界人士表態支持改革。台大醫學院院長吳明賢今（8）日表示，醫療雖然還不是兆元產業，卻是隱形護國神山，守護民眾健康。他也特別祝福石崇良，「健保改革一定要成功！」

「台灣醫學會第118屆總會暨2025台灣醫學週、台灣聯合醫學會學術演講會」今起連續兩日舉辦，將邀集國內外頂尖專家探討醫學前沿議題，上午開幕活動時賴清德總統、石崇良等人皆出席。

台灣醫學會理事長、台大醫學院院長吳明賢致詞時表示，2028年將是台灣大學一百年的校慶，校方為此訪問4位現任或前任總統，前3位陳水扁總統、馬英九總統、蔡英文總統都是台大法律系畢業，只有一個出自醫界，就是賴清德總統，所以今天也是醫師節，也必須要給台灣醫界之光賴總統一個很大的肯定。

吳明賢指出，賴總統作為唯一醫師總統，就是要守護國民健康，這也是台灣醫界一直在努力的。他自嘲，「雖然我們產值不好，還不是兆元產業，只有約9千多億（健保總額），但我們是隱形的護國神山。」新冠疫情期間，在醫界的努力之下，台灣社會經濟可以順利運作，就是醫界看不見的力量。

花蓮慈濟醫院院長、健康台灣推動委員會顧問林欣榮於《醫療希望在花蓮》新書發表會受訪表示，現在人口老化，醫療費用勢必會節節升高，健保支出一定會增加，到達一定程度之後財源不足，而國家這幾年受惠於股市表現，收入很高，衛福部希望從資本利得課徵，確實會有一點聲音（意見）出現。

林欣榮指出，賴總統了解健保制度是「保病」，後續也希望能「保健康」，縮短不健康餘命，這部分花費是最多的，所以健保改革慢慢會走到「論人計酬」，讓國人從出生開始就學習如何保持健康，就能夠降低健保花費。林欣榮分享，健保署過去在花蓮秀林鄉試辦論人計酬，健保支出就是目前的健保成長的1/3，重病者會往中度、輕度移動，中度、輕度者則往亞健康移動，營造健康社會。