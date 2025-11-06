補充保費「感謝高股利者貢獻」　石崇良：研議讓小資族保小確幸

記者趙于婷／台北報導

衛福部長石崇良拋出「補充保費」收取將有3大變革，讓不少存股小資族反彈，直言根本被錯殺。對此，石崇良今表示，這次會進行補充保費調整，目前所有保費收入75%是一般保費收入，改革也是考量到年輕族群，至於開徵金額門檻，未來會再討論讓小資族保有小確幸的方法。而在利息、股利改革方面，他也直言「謝謝高股息、 高股利者貢獻。」

▲衛福部長石崇良（左）、衛福部社保司代理司長陳真慧。（圖／記者鄭毓齡攝）

3大變革措施包括利息、股利、租金3項目的補充保費改採「年度結算制」、單筆扣繳上限由1千萬「提高到5千萬」、高額獎金扣費門檻由投保薪資的4倍調整為「最低工資的4倍」。消息一出，就有定存族不滿「定存利息1.7%，政府還要拿2.11%」、存股族則質疑「股票貼息，還要繳稅給政府！」相當不合理。

在年度結算制方面，石崇良說明，過去是單筆繳交，但就會出現假設「你有1000萬存款，拆成10張，就會變成1塊錢補充保費都徵收不到」，所以這次導入結算機制，避免以拆單方式規避。

另外，外界也擔心，結算機制可能會影響到小資族，他則直言，這部分還會繼續討論，但也要藉此機會說明，整個健保財務要永續發展，在財務結構上要尋求公平合理，因為目前所有保費收入75%是一般保費收入，還是以「薪資工作所得」為主要來源。

他進一步提到，補充保費現在只佔9%左右而已，貢獻沒有很多，所以希望因應超高齡社會來臨，重新檢討付費公平性，當然政府這兩年也增加很多投入，包括修健保法實行細則、公務預算撥給健保基金成立癌症新藥基金和罕見疾病藥物基金以及特別條例預算，總計約有400億左右。

石崇良強調，明年健保總額支出是9,883億，每年保費收入是接近9,000億，一定會慢慢出現缺口，所以只能去調整財務結構，不然很快就會突破費率上限，這次會進行補充保費調整，也是考量到年輕族群，過去不修法就是要調整一般保費，受到影響的也多數會是小資族，所以針對現在本來就在徵的去做改革。