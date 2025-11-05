ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

40歲以下糖尿病增逾2成　醫界籲提高「含糖飲料稅」

▲▼珍珠奶茶、手搖飲。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲專家建議，政府可以參考國外經驗提高含糖飲料稅。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

中華民國糖尿病衛教學會今天（5日）發表最新《台灣糖尿病年鑑》，並提出減糖建言。專家指出，年輕人喝含糖飲料越來越多，現在40歲以下族群糖尿病發生率增加25%，政府應借鏡英國、南非、新加坡等國經驗，實施包裝上營養警示圖文和提高含糖飲料稅。

糖尿病衛教學會指出，根據健保資料庫與全國數據分析，台灣糖尿病人口已突破256萬人，呈現高齡化與年輕化並存，另根據「國民營養健康狀況變遷調查」，逾30%成人每天飲用含糖飲料，青少年族群更高，市售包裝飲品約7成屬於高糖產品，有41.6%單份含糖量超過世界衛生組織（WHO）建議的上限25公克，全糖手搖飲更有98%嚴重超標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據年鑑最新統計顯示，每100名糖尿病患者中，就有約10人曾罹患腦中風，另有高達26人罹患心血管疾病。《台灣糖尿病年鑑》召集人、國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成指出，糖尿病患者的冠狀動脈疾病、中風、心衰竭風險分別比一般人高出2到4倍。

許志成進一步解釋，高胰島素血症與IGF-1軸活化促進細胞增生、慢性發炎與氧化壓力造成DNA損傷、肥胖與脂肪肝（MASLD）共病影響代謝癌症風險，而慢性高血糖與胰島素阻抗引發的低度發炎與氧化壓力，會損害心血管、腎臟、神經與免疫功能，還會提高癌症風險。

而在預防方面，糖尿病衛教學會監事歐陽鍾美直言，減糖是最根本且具有經濟效益的策略，政府應借鏡英國、南非和新加坡等國的政策經驗，建議可以實施包裝上營養警示圖案，同時加強校園和社區宣導，更可以提高含糖飲料稅，食品業界也能配合減糖政策。

【太Chill？】天兵警巡邏看影片全被錄！ 台中警：各記兩申誡

關鍵字： 含糖飲 含糖飲料稅 飲料

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

陳建宗揭「顏面衰老」關鍵　地心引力讓臉垮、眉下垂是警訊

東森總裁王令麟曝「自然美」祕訣　笑稱「70歲比6年前更年輕」

在媽媽的背上發願行醫　三總院長陳元皓：醫療要深入軍心與民心

台大兒醫拍影片揭真實醫療場景　「兒科才有的風景」盼找回初心

40歲以下糖尿病增逾2成　醫界籲提高「含糖飲料稅」

補充保費「利息、股利、租金」年結2萬就要繳　480萬人受影響

北市3處UCC「假日開診到午夜」　3類不適症狀皆可看

新北爆今年首例本土登革熱！無關其他縣市群聚「感染源待釐清」

「麻醉狀態」是眼皮手術自然關鍵　陳建宗：術中要能即時調整

黃明志案搜出「愛他死」　醫揭常混K他命、冰毒「一粒也能奪命」

讀者迴響

回到最上面