北市3處UCC「假日開診到午夜」　3類不適症狀皆可看

▲衛福部在11月開始試辦「週日及國定假日輕急症中心」。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部在11月開始試辦「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」，台北市的點設置由北市聯合醫院協助執行。北市衛生局提醒，民眾在假日若遇有「呼吸道症狀（發燒、感冒、頭暈、頭痛及暈眩）、腸胃不適症狀（腹瀉、嘔吐及腹痛）及輕度外傷傷口處理」，都可先前往看診，服務時間為每週日及國定假日上午8時至晚間24時。

台北市衛生局醫事管理科科長吳岱穎指出，配合衛福部健保署辦理UCC，自114年11月2日起已於北市聯合醫院廣慈信義門診部（信義區）、聯合醫院林森院區（中山區）及聯合醫院昆明院區（萬華區）等3處設置開辦，提供民眾假日遇有小病、小傷時便利、省時的就醫選擇。

假日輕急症中心UCC服務時間為每週日及國定假日上午8時至晚間24時，採兩班制運作。民眾若遇「呼吸道症狀（發燒、感冒、頭暈、頭痛及暈眩）、腸胃不適症狀（腹瀉、嘔吐及腹痛）及輕度外傷傷口處理」，可選擇就近至UCC看診，看診費用為掛號費80元、部分負擔150元，比至醫院急診便宜，同時減少候診等待時間。

針對UCC試辦，衛福部部長石崇良先前也表示，因應現在社會改變，國內週休二日制度也實施很久，而從過去統計可以看到，禮拜天診所開診率很低，所以民眾就醫也被迫去醫院，所以UCC才會設定在週日和國定假日，提供民眾輕急症服務。

他強調，UCC比較能提供一站式服務，有X光、超音波和心電圖，不過就醫習慣確實不容易改變，但台南的點第一天實施，就醫人次就達到160多人，堪比一間地區醫院一天的量，代表有這需求，但仍需要加強宣導，同時做滾動式檢討。