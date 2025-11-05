ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

北市3處UCC「假日開診到午夜」　3類不適症狀皆可看

UCC正式試辦。（圖／記者趙于婷攝）

▲衛福部在11月開始試辦「週日及國定假日輕急症中心」。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部在11月開始試辦「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」，台北市的點設置由北市聯合醫院協助執行。北市衛生局提醒，民眾在假日若遇有「呼吸道症狀（發燒、感冒、頭暈、頭痛及暈眩）、腸胃不適症狀（腹瀉、嘔吐及腹痛）及輕度外傷傷口處理」，都可先前往看診，服務時間為每週日及國定假日上午8時至晚間24時。

台北市衛生局醫事管理科科長吳岱穎指出，配合衛福部健保署辦理UCC，自114年11月2日起已於北市聯合醫院廣慈信義門診部（信義區）、聯合醫院林森院區（中山區）及聯合醫院昆明院區（萬華區）等3處設置開辦，提供民眾假日遇有小病、小傷時便利、省時的就醫選擇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

假日輕急症中心UCC服務時間為每週日及國定假日上午8時至晚間24時，採兩班制運作。民眾若遇「呼吸道症狀（發燒、感冒、頭暈、頭痛及暈眩）、腸胃不適症狀（腹瀉、嘔吐及腹痛）及輕度外傷傷口處理」，可選擇就近至UCC看診，看診費用為掛號費80元、部分負擔150元，比至醫院急診便宜，同時減少候診等待時間。

針對UCC試辦，衛福部部長石崇良先前也表示，因應現在社會改變，國內週休二日制度也實施很久，而從過去統計可以看到，禮拜天診所開診率很低，所以民眾就醫也被迫去醫院，所以UCC才會設定在週日和國定假日，提供民眾輕急症服務。

他強調，UCC比較能提供一站式服務，有X光、超音波和心電圖，不過就醫習慣確實不容易改變，但台南的點第一天實施，就醫人次就達到160多人，堪比一間地區醫院一天的量，代表有這需求，但仍需要加強宣導，同時做滾動式檢討。

【活這麼久才知道！】雙層塑膠椅「第二層」大有妙用

關鍵字： UCC 假日輕急症中心 石崇良

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

陳建宗揭「顏面衰老」關鍵　地心引力讓臉垮、眉下垂是警訊

東森總裁王令麟曝「自然美」祕訣　笑稱「70歲比6年前更年輕」

在媽媽的背上發願行醫　三總院長陳元皓：醫療要深入軍心與民心

補充保費「利息、股利、租金」年結2萬就要繳　480萬人受影響

北市3處UCC「假日開診到午夜」　3類不適症狀皆可看

新北爆今年首例本土登革熱！無關其他縣市群聚「感染源待釐清」

「麻醉狀態」是眼皮手術自然關鍵　陳建宗：術中要能即時調整

黃明志案搜出「愛他死」　醫揭常混K他命、冰毒「一粒也能奪命」

《康健》公布「8大疾病特色醫院」名單　中醫大附醫入選5項最多

血管沒塞≠沒事　AI揪心肌梗塞殺手：「斑塊體積」要特別注意

讀者迴響

回到最上面