「麻醉狀態」是眼皮手術自然關鍵　陳建宗：術中要能即時調整

▲顱顏重建權威、林口長庚紀念醫院院長陳建宗醫師。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

《ETtoday健康雲》與「東森栢馥功能醫學健康服務會館」3日舉辦健康講座，邀請顱顏重建權威、林口長庚紀念醫院院長陳建宗醫師擔任主講人。陳建宗分享逆齡相關手術，演講後面對民眾提問「為什麼有些人做完眼皮手術很不自然」，他強調，很多人怕痛會選擇舒眠麻醉，但上眼皮是動態的，其實應該採局部麻醉，才能在術中及即時調整。

陳建宗說明，顏面衰老包括「抬頭紋、額頭皺紋、眉毛下垂、八字眉、魚尾紋、三角眼、淚溝、法令紋、臉頰/嘴角下垂、雙下巴」等，主要是年紀大眉毛、眼皮會沒有力量，慢慢下垂，想要逆齡的關鍵就是看皮膚、軟組織流失、筋膜提升，評估狀況後看要做什麼樣的處置，從填充、電波，甚至手術都有。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「東森栢馥功能醫學健康服務會館」3日舉辦健康講座。

演講後有民眾關心「眼皮手術的自然度」，他坦言，眼皮手術有95%都可以局部麻醉，因為上眼皮是動態的，很多人因為怕痛用舒眠麻醉，整個過程是睡著的，那怎麼知道醒來的樣子長怎樣，所以局部麻醉可以讓一邊看一邊做，因為局部麻醉後的眼皮功能還在，醫師才可以在手術中隨時做立即性判定。

另外，還有民眾詢問朋友60多歲就拉皮，但為什麼5到10年後還是出現皺紋，陳建宗直言，做手術是逆齡，而不是保持不變，逆齡不等於保持不變，就像買新車一樣，一牽車就是二手車了， 所以人每一天也都一樣在老化，就算可以回到年輕樣貌，但因為顏面神經都還在，平常也還會有表情，所以不可能不會再出現皺紋。

陳建宗強調，現在可以協助逆齡的方式有很多，例如常見的針劑、電波，但如果想做90%以上的改善，可能要考慮手術，但這牽涉到是否需要切皮等，每個方法步驟不一樣，所以一定要清楚自己的需求並做整體考量，且手術也需要考慮到恢復期，在執行前一定要做完善的溝通。

▲東森集團總裁王令麟與林口長庚紀念醫院院長陳建宗醫師。