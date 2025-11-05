ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

「麻醉狀態」是眼皮手術自然關鍵　陳建宗：術中要能即時調整

▲▼ ETtoday健康雲東森栢馥健康講座整形外科專家林口長庚紀念醫院 陳建宗院長, 陳建宗 。（圖／記者徐文彬攝）

▲顱顏重建權威、林口長庚紀念醫院院長陳建宗醫師。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

《ETtoday健康雲》與「東森栢馥功能醫學健康服務會館」3日舉辦健康講座，邀請顱顏重建權威、林口長庚紀念醫院院長陳建宗醫師擔任主講人。陳建宗分享逆齡相關手術，演講後面對民眾提問「為什麼有些人做完眼皮手術很不自然」，他強調，很多人怕痛會選擇舒眠麻醉，但上眼皮是動態的，其實應該採局部麻醉，才能在術中及即時調整。

陳建宗說明，顏面衰老包括「抬頭紋、額頭皺紋、眉毛下垂、八字眉、魚尾紋、三角眼、淚溝、法令紋、臉頰/嘴角下垂、雙下巴」等，主要是年紀大眉毛、眼皮會沒有力量，慢慢下垂，想要逆齡的關鍵就是看皮膚、軟組織流失、筋膜提升，評估狀況後看要做什麼樣的處置，從填充、電波，甚至手術都有。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ ETtoday健康雲東森栢馥健康講座整形外科專家林口長庚紀念醫院 陳建宗院長, 王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲「東森栢馥功能醫學健康服務會館」3日舉辦健康講座。

演講後有民眾關心「眼皮手術的自然度」，他坦言，眼皮手術有95%都可以局部麻醉，因為上眼皮是動態的，很多人因為怕痛用舒眠麻醉，整個過程是睡著的，那怎麼知道醒來的樣子長怎樣，所以局部麻醉可以讓一邊看一邊做，因為局部麻醉後的眼皮功能還在，醫師才可以在手術中隨時做立即性判定。

另外，還有民眾詢問朋友60多歲就拉皮，但為什麼5到10年後還是出現皺紋，陳建宗直言，做手術是逆齡，而不是保持不變，逆齡不等於保持不變，就像買新車一樣，一牽車就是二手車了， 所以人每一天也都一樣在老化，就算可以回到年輕樣貌，但因為顏面神經都還在，平常也還會有表情，所以不可能不會再出現皺紋。

陳建宗強調，現在可以協助逆齡的方式有很多，例如常見的針劑、電波，但如果想做90%以上的改善，可能要考慮手術，但這牽涉到是否需要切皮等，每個方法步驟不一樣，所以一定要清楚自己的需求並做整體考量，且手術也需要考慮到恢復期，在執行前一定要做完善的溝通。

▲▼ ETtoday健康雲東森栢馥健康講座整形外科專家林口長庚紀念醫院 陳建宗院長, 王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團總裁王令麟與林口長庚紀念醫院院長陳建宗醫師。

【130斤巨魚現身】台南釣客3分鐘拉起野生龍膽石斑！全場驚呆

關鍵字： 陳建宗 東森栢馥 顱顏重建

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

陳建宗揭「顏面衰老」關鍵　地心引力讓臉垮、眉下垂是警訊

東森總裁王令麟曝「自然美」祕訣　笑稱「70歲比6年前更年輕」

在媽媽的背上發願行醫　三總院長陳元皓：醫療要深入軍心與民心

補充保費「利息、股利、租金」年結2萬就要繳　480萬人受影響

北市3處UCC「假日開診到午夜」　3類不適症狀皆可看

新北爆今年首例本土登革熱！無關其他縣市群聚「感染源待釐清」

「麻醉狀態」是眼皮手術自然關鍵　陳建宗：術中要能即時調整

黃明志案搜出「愛他死」　醫揭常混K他命、冰毒「一粒也能奪命」

《康健》公布「8大疾病特色醫院」名單　中醫大附醫入選5項最多

血管沒塞≠沒事　AI揪心肌梗塞殺手：「斑塊體積」要特別注意

讀者迴響

回到最上面