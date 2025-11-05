ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

血管沒塞≠沒事　AI揪心肌梗塞殺手：「斑塊體積」要特別注意

▲▼英國「國民料理」炸魚薯條，恐因俄烏戰爭導致原物料價格暴漲。（圖／達志影像）

▲最新心血管研究和英國國民料理炸魚薯條名稱類似，內容卻揭示最新的心血管疾病預測指標。（圖／達志影像）

記者邱俊吉／綜合報導

許多民眾知道血管內有粥狀斑塊是心血管疾病主因，一旦斑塊破裂，可能產生血栓，導致心肌梗塞或中風，但振興醫院心臟內科提醒，心血管疾病並非只有「堵塞」才算嚴重，根據國外最新研究，即使血管還沒被塞住，只要斑塊體積過大，心肌梗塞、心衰竭與死亡風險都會明顯上升。

振興醫院心臟內科在臉書分享，此研究在英國利物浦納入2827名受試者，利用AI分析冠狀動脈影像，量化每位參與者的「總斑塊體積」（Total Plaque Volume, TPV），並追蹤心肌梗塞、心衰竭或死亡等重大心血管事件發生率，結果顯示，斑塊體積愈大，風險愈高，甚至比「血管狹窄程度」更能預測心臟病風險。

此研究名為「FISH & CHIPS」計畫，聽來像是英國的國民美食炸魚薯條，不過這次發現是對心臟健康至關重要的警訊，而醫師透過AI介入，將更能精確評估血管內的危險，不是只依賴傳統的血管狹窄比例。

振興醫院心臟內科指出，不少民眾以為只要血管沒塞住就沒事，其實動脈粥狀斑塊會逐年累積，有如不定時炸彈，而且體積會愈來愈大，故需控制血壓、血糖及血脂，並戒菸，同時維持理想體重，才能縮小斑塊體積，有效預防心肌梗塞等致命事件。

關鍵字： 心臟疾病 斑塊體積 心臟健康 研究 AI

