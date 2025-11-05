月經爆痛「6症狀」恐是巧克力囊腫　醫：超過5公分應及早手術

▲巧克力囊腫若造成劇烈疼痛，或囊腫已大於5公分，都應考慮手術治療。（圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

月經痛到想開刀解決，是許多女性苦於巧克力囊腫的心聲。針對手術時機，東森栢馥森心林診所婦產科醫師嚴絢上指出，若囊腫大到5公分以上，或症狀很嚴重，都可考慮腹腔鏡手術治療，不但能有效緩解疼痛，更可提升懷孕機率，如有生育需求，切勿一味拖延。

嚴絢上在臉書分享，巧克力囊腫是子宮內膜異位症的一種，指原本應該位於子宮內的內膜組織，卻長到卵巢裡，隨著月經周期出血、堆積，便形成棕褐色、狀似巧克力的囊腫，屬於常見的良性腫瘤，女性平均每10人中有1人罹患，多在生育年齡出現。

體內有沒有長巧克力囊腫，要注意一些特定的警訊。嚴絢上表示，若經痛比以往劇烈，或周期紊亂，或天數延長，或下腹長期疼痛、性交疼痛，或長久無法懷孕，都可能與巧克力囊腫有關，若一直忽視，囊腫恐持續長大，甚至與其他器官沾黏，這時治療更複雜，也會影響卵巢功能。

針對治療，嚴絢上說明，藥物和手術並非對立，如仍有生育計畫，且囊腫已超過5公分，建議及早手術；若症狀輕微，或囊腫不到5公分，則可透過荷爾蒙藥物延緩生長、減輕疼痛。她也強調，即使已開刀，術後仍需定期追蹤及藥物控制，才能降低復發風險。

對於術後與日常保養，嚴絢上建議：

●遵從醫囑服藥，防止囊腫再生。

●均衡飲食，少油炸，多蔬果，更能穩定荷爾蒙。

●定期超音波追蹤，即使沒有症狀，也不要忽略。

嚴絢上強調，疼痛不能坐視，女性不必恐懼手術，找出病因並適時治療，才能守護生育力，讓每個月都能自在度過。