逾50歲流感新冠重症風險增　醫揭「免疫衰老」身體強壯也難逃

▲第二階段流感新冠疫苗開打。（資料照／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感、新冠疫苗從11月1日起開放第二階段「50歲至64歲無高風險慢性病成人」接種，醫師指出，50歲之後不論有無慢性病，罹患流感、新冠重症都會風險上升，主要的原因在於「免疫衰老」，包含免疫系統老化、免疫細胞損耗，即使身體狀況保持不錯也無法避免，呼籲及早接種「左流右新」，加強自身保護。

國內流感疫情雖稍有降溫，但根據疾病管制署的預估，疫情將於12月中下旬捲土重來，且威脅將會超過秋季流感。

11月1日起50歲至64歲無高風險慢性病成人也可以開始公費接種新冠、流感疫苗，國內感染科權威、台大兒童醫院感染科醫師黃立民受訪表示，50歲以上民眾是流感、新冠重症高危險群，年齡越大、風險越高。



以前多認為有慢性病者風險才高，黃立民指出，近期國外趨勢顯示「50歲以上就被視為高風險」因為事實上只要超過50歲，風險本來就已經顯著提高了，有沒有慢性病只是再讓風險更高一點。

黃立民解釋，這是「免疫衰老」，首先是免疫系統開始老化，反應變差，接著是免疫細胞會耗費資源對抗一些不太需要的病毒，這些是先前曾經感染過的病毒，後續免疫系統一段時間就會因為它而活化，導致身體新的免疫細胞、新兵越來越少，等到遇到新冠或流感病毒時，能派上用場的新兵就不夠。

黃立民提醒，現在有些人年過50身體狀態仍維持不錯，但免疫系統早就已經不像年輕時那樣強，自己卻未必感受得到，而且這樣的免疫衰老目前是無解的；若加上本身有慢性病造成慢性發炎，問題會更嚴重。

根據疾病管制署的統計，今年公費流感疫苗打氣相當旺，10月份接種破400萬劑創下歷年同期最高紀錄，目前剩不到200萬劑。

另截至11月11日止，北市公費流感疫苗已累計接種59.9萬劑，較113年同期接種量增加14%；新冠疫苗累計接種12劑，為113年同期的1.69倍。

北市衛生局為鼓勵高風險族群儘速完成公費流感及新冠疫苗接種，「公費流感及新冠疫苗 健康抽好禮」再加碼10萬元商品禮券，活動截止日自11月15日延長至11月30日。

北市衛生局說明，11月30日前設籍臺北市符合公費流感及新冠疫苗接種資格者，於活動期間內至臺北市合約醫療院所或疫苗接種站完成疫苗接種，即可參加抽獎，每接種1劑可獲得1次抽獎機會，同一天完成公費流感及新冠疫苗接種則可多得到1次抽獎的機會，愈早施打疫苗得獎機會愈大。獎項包括iPhone 17、Apple Watch及萬元商品禮券等好禮。

衛生局呼籲符合公費對象儘速接種疫苗，請攜帶健保卡及相關證明文件（如孕婦健康手冊、兒童健康手冊、嬰兒出生證明、原住民身分文件等）。相關疫苗接種資訊可至臺北市政府衛生局網站首頁/主題專區/公費流感疫苗及新冠疫苗接種專區或洽12區健康服務中心諮詢。