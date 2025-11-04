告別斷崖式衰老！掌握「三大關鍵＋飲食秘訣」讓你越活越年輕

▲不想變老？營養師揭延緩衰老的生活小技巧。（示意圖／取自photoAC）



記者黃稜涵／綜合報導

衰老不只是外表變化，也不是一夕之間發生，營養師珊珊指出，衰老是一個漸進的過程，但透過正確的飲食、運動、定期健康追蹤，以及適當的保健品輔助，可以延緩衰老速度，有效維持身心健康，並減緩肌膚老化、關節老化與肌肉退化。

針對「肌膚老化」，珊珊指出，熬夜和精緻飲食容易造成膠原蛋白流失，外觀會逐漸出現老化痕跡，建議多攝取新鮮蔬菜、當季水果、魚類，以及亞麻仁油、橄欖油或苦茶油等健康油脂。保健品方面，可以考慮膠原蛋白、維生素C、山竹果萃取、櫻花萃取或玻尿酸。日常生活中，則應盡量避免熬夜、炸物、含糖飲料與加工食品。

「關節老化」則可透過飲食與運動同步保護，珊珊建議多攝取黃豆、雞肉、雞蛋等優質蛋白質，以及鮭魚、鯖魚等富含 omega-3 脂肪酸的魚類。保健品方面，可選擇薑黃、UC-II、膠原蛋白或蛋殼膜。她也提醒，體重過重或肥胖，以及炸物與加工食品，都是加速關節退化的因素，需特別留意。

至於「肌肉退化」，珊珊強調蛋白質攝取的重要性，日常飲食建議以豆類、魚、蛋、肉等優質蛋白為主，搭配乳製品補充鈣質，並適量攝取澱粉保護肌肉。運動後可補充蛋白粉，維持肌肉健康；鈣與維生素D則能幫助骨骼維持強健。規律運動與重量訓練，也是維持肌肉活力不可或缺的關鍵。

珊珊提醒，抗衰老不是一蹴可幾的事，也不僅靠保健品或醫美就能完成，最重要的是長期、全面性的生活方式調整，包括飲食、運動、睡眠與壓力管理。她建議採取「80%規律、20%隨性」的方式，將健康習慣融入日常，才能有效延緩衰老，維持身心活力。