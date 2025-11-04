流感單周再爆63重症、9死！3歲童呼吸窘迫、哮吼慘住加護

▲疾管署疫情周報記者會，防疫醫師林詠青說明。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內流感疫情將於本周脫離流行，但上周仍新增63例重症與9例死亡。疾管署防疫醫師林詠青說明，重症個案當中最年幼是3歲多女童，10月下旬出現超過39度高燒，第二度就醫到急診時還出現心跳加快、呼吸困難、哮吼症狀，快篩確認感染A型流感，因為呼吸窘迫收至加護病房。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，依據疾管署監測國內呼吸道傳染病情形，今年第44周（10/26-11/1）類流感門急診就診計106,829人次，較前一周下降4.9%，另上周（10/28-11/3）新增63例流感併發重症病例（26例H1N1、32例H3N2、3例A未分型、2例B型）及9例死亡（5例H1N1、4例H3N2），國內流感疫情仍處於流行期。

重症個案中年紀最小是北部3歲女童，林詠青說明，個案本身有先天代謝疾病病史，去年11月接種過流感疫苗，今年秋冬則尚未接種，她在10月下旬出現超過39度的高燒、流鼻水，到診所就醫症狀仍持續，還出現呼吸喘、呼吸音異常，發病2天後到急診，除了發燒、心跳加快，還有呼吸困難、哮吼症狀，流感快篩A流陽性，因為呼吸窘迫被收住加護病房，給予抗病毒藥物治療，10月底住院第6天順利康復出院。

疾管署副署長曾淑慧表示，流感疫情本周會脫離流行，但是天氣轉涼，疫情中心預期12月下旬流感會再度升溫，屆時流感重症、感染個案、住院人次都會比目前秋季疫情更多，對民眾威脅更大。而流感疫苗是降低重症、減少死亡最有效方法，接種之後兩周產生保護力，呼籲符合資格民眾盡快接種。

疾管署指出，截至今年11月3日，公費流感疫苗接種數約477.8萬人次，國內新冠疫苗接種累計約106.1萬人次，均約為去（113）年同期的1.2倍。因疫苗接種約需2周的時間才能獲得足夠保護力，請民眾儘早前往合約院所接種，及早預防及減少感染及相關併發症發生風險。

疾管署呼籲，近期氣溫變化大，請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療。