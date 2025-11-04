20多歲女新冠重症住加護　疫苗11/12增Novavax可選

▲疾管署副署長曾淑慧說明疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

根據疾管署最新監測，國內新冠疫情仍在低點但有微幅上升，且有年輕重症個案發生。副署長曾淑慧今（4）日宣布，11月12日起新增提供Novavax JN.1疫苗，總計有22.5萬劑可提供滿12歲以上民眾接種。也就是說，屆時國內可供應莫德納 LP.8.1及Novavax JN.1兩種不同製程的公費新冠疫苗可供民眾選擇。

疾管署疫情監測顯示，國內上周新冠門急診就診計1,398人次，與前一周相比微幅上升2%，主流變異株為NB.1.8.1，疫情目前處低點波動，但是全球近期新冠病毒陽性率呈上升趨勢，西太平洋、歐洲、及非洲區陽性率增加。

上周新冠重症有較年輕個案，疾管署防疫醫師林詠青說明，個案為南部20幾歲女性，本身有免疫力低下病史，最近一次接種新冠疫苗是3年多前，之後就沒有接種過。她在10月底出現發燒、呼吸困難症狀，急診就醫之後懷疑流感、新冠，流感快篩陰性，新冠快篩與PCR皆陽性，抽血發炎指數上升，研判新冠感染併發肺炎收住加護病房。

林詠青指出，個案到目前已經住院約1周，症狀沒有明顯改善，還在加護病房持續治療中，調查同住接觸者3人都沒有不適症狀，可能在社區被感染。

今年公費新冠疫苗僅提供高風險公費對象施打，曾淑慧表示，新冠疫苗累積接種106萬人次，和去年相比踴躍，但是仍不如流感踴躍，呼籲民眾儘速接種。此外，考量民眾有不同需求，除了10月起已經提供莫德納LP.8.1疫苗，11月12日起，再新增提供Novavax JN.1疫苗，總計有22.5萬劑，適應症對象為12歲以上民眾。

疾管署表示，屆時國內可供應莫德納 LP.8.1及Novavax JN.1兩種不同製程的公費新冠疫苗，均安全有效，滿12歲以上且尚未接種的公費對象可擇一廠牌接種，而滿6個月以上至11歲的公費對象依疫苗核准適應症，則可接種莫德納 LP.8.1疫苗，請符合公費資格之民眾儘速完成接種，以及早強化保護力。