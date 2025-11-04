ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

好多上班族中了　醫揭3習慣「賺到錢卻透支健康」

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲許多上班族缺少運動。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者陳俊宏／綜合報導

營養功能醫學專家劉博仁提醒，許多上班族「長期高壓、熬夜」、「三餐靠速食、炸雞、含糖飲料」、「缺少運動與放鬆時間」，賺到了錢，但健康卻悄悄透支了。

劉博仁在臉書說，一位業務患者來看診，她才40歲出頭，但看起來卻比同齡人顯得蒼老，常常覺得「怎麼每天都好累」；幫她做粒線體功能檢查，果然發現她的「細胞發電廠」狀態並不好。

劉博仁指出，其實當事人的生活型態，正是許多上班族的縮影，「長期高壓、熬夜」、「三餐靠速食、炸雞、含糖飲料」、「缺少運動與放鬆時間」，賺到了錢，但健康卻悄悄透支了。

劉博仁解釋，粒線體是什麼？為什麼跟老化有關？粒線體就像我們身體的「小電廠」，負責提供能量；但當壓力大、飲食不均、睡眠不足時，粒線體會受損，製造能量的效率變差，還會產生大量「自由基」，造成疲勞感、慢性發炎、加速老化。

▼粒線體失衡是「衰老」的重要關鍵。（示意圖／資料照）

辦公室,上班族（示意圖／ETtoday資料照）

劉博仁表示，最新研究（Signal Transduct Target Ther. 2025）也指出，粒線體失衡是「衰老」的重要關鍵；換句話說，想要抗老，先要顧好粒線體！他分享粒線體保養小秘訣：

1、吃對食物

多吃深綠色蔬菜、莓果、堅果、魚類
少吃速食、炸物、含糖飲料
補充輔酶 Q10、B 群、鎂，幫助能量生成。

2、規律運動

有氧+間歇訓練，能刺激粒線體「生小孩」，細胞更有活力！

3、好好睡覺

粒線體需要夜間修復，熬夜就像讓「發電廠」一直加班，最後會壞掉。

4、壓力管理

散步、冥想、聽音樂，讓交感神經放鬆，粒線體也會更健康。

5、間歇性斷食（Intermittent Fasting）

適度斷食能啟動自噬，把老舊粒線體「回收再利用」，讓細胞變年輕。

劉博仁提到，那位患者聽完後很有感觸，決定從每天一餐自煮健康餐，加上每周三次運動，開始調整生活，她笑著說，「其實顧好健康，才是真的投資！」

劉博仁提醒，衰老不是命運，而是選擇，當我們每天多一點點正確的飲食與生活習慣，就是在幫粒線體「充電」，青春時鐘就能慢下來。

關鍵字： 上班族 劉博仁 功能醫學

