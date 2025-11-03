謝侑芯猝死現場驚見藍色藥丸　醫曝真相：一顆藥含多重成分

記者趙于婷／台北報導

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝死案，警方在案發現場搜獲9顆可疑藍色藥錠，初步研判為搖頭丸「愛他死」（Estacy）。對此，醫師指出，現在這類合成物質，使用上為了方便，會把好幾種成分打錠成一顆的，「你以為你用一種東西，但裡面多少種沒人知道。」

▲黃明志捲入謝侑芯猝逝案。（圖／翻攝自臉書、IG）

該事件發生於10月22日下午1時40分，地點位於吉隆坡一間高檔酒店客房。警方接獲通報後，於當日下午4時30分拘捕現年42歲的黃明志，現場還發現9顆藍色藥丸。而警方對黃進行尿檢，安非他命、克他命（K他命）、大麻及冰毒均呈陽性反應」。

針對藥物使用，台灣成癮學會理事、醫師李俊宏指出， 通常在娛樂的場合，由於需要的功能不完全是單純的「亢奮」，視想要的需求例如增加社交親近感（sociability）、感官上的體驗（perceptial experiences）、放鬆愉悅感（relax and joy）等，就會加上K他命、四氫大麻酚、MDMA、GHB/ GBL等物質。

但這類混合使用，會讓身體的系統暴露在多種物質的複雜作用中。李俊宏說，例如中樞神經興奮劑（如甲基安非他命），本身就有造成心律不整的風險，混用之後，心跳處於加速、減速的不同藥理機轉影響，猝死的風險就會更高，特別是原本心血管系統就有些問題的人，風險更高。

值得注意的是，現在這類合成物質，使用上為了方便，也有把好幾種成分打錠成一顆。李俊宏直言，你以為你用一種東西，但裡面多少種沒人知道，有的還是簡單試劑驗不出來的，所以盡量別拿自己生命開玩笑比較好。