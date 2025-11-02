多數肺癌確診已晚期　醫籲「2大高風險族」可免費篩檢

▲肺癌連年高居國人十大癌症死因之首。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

肺癌連年高居國人十大癌症死因之首，被譽為「隱形殺手」。醫師指出，肺癌早期幾乎沒有明顯症狀，導致多數患者確診時已屬晚期，目前國健署有針對2大高危險群補助公費肺癌篩檢，符合資格者可每兩年接受一次檢查。

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師柯宏叡指出，肺癌雖為國人殺手，若能在第一期就發現，5年存活率可高達9成以上，目前政府有條件補助「具肺癌家族史者」、「重度吸菸者」公費肺癌篩檢。

「具肺癌家族史者」的規定為45至74歲男性或40至74歲女性，若其父母、子女或兄弟姊妹曾罹患肺癌，而「重度吸菸者」50至74歲民眾，吸菸史達20包-年（每日1包持續20年）以上，且目前仍吸菸或戒菸未滿15年者。另根據規定，不論以哪種資格接受篩檢，若目前仍有吸菸行為，皆須同意同步參與戒菸服務，讓篩檢與預防能夠並行。

在篩檢結果上，不少人發現有結節都會相當緊張。但柯宏叡說明，肺癌的發生與吸菸、空氣汙染、油煙暴露及家族遺傳等因素密切相關，若篩檢結果發現肺部結節，也無須過度擔心，約95%的結節屬良性，醫師會依據國際標準指引，安排定期追蹤與必要的後續檢查。