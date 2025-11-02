UCC今上路！明年春節「醫護、藥事服務費」加倍　最高加成100％

▲「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」在11月起試辦。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」在11月起試辦，衛福部部長石崇良今表示，試辦主要是提前為明年春節9天連假做準備，如果成效不錯，會評估增加設點。另他也宣布，明年春節9天期間，一律提升診察費、護理費及藥事服務費30%至100%不等。

石崇良指出，依檢傷分類資料，大醫院急診病人高達8成非重症，且這8成病人屬於不危急，幾乎都是做完處置就回家，因此UCC的目的就是有效分流、緩解急診壅塞，協助引流急診非危急患者，減輕現場醫護過度負荷的壓力，並將急重症資源留給更需要的病人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也特別提到，會選在11月試辦，主要是要在明年春節前，可以依照成效評估是否要增加設點，評估內容包括民眾接受度、病人就醫經驗、醫學中心急診醫生可以有效輪流喘息。

另外，石崇良也宣布，明年春節有9天連假，在115年2月14日至2月22日期間，包含醫師診療費、護理費、調劑費，只要是需要「人」的費用，一律雙倍給付，最高加成百分之百。

石崇良強調，在UCC上路的同時，健保已經規劃好明年9天長假，針對春節上班的醫護、醫事人力服務費一律「增加30%至100%不等」，預計挹注13.6億元。

UCC設置於週日及國定假日上午8時至24時，目前全國共設置13處，民眾若有發燒、呼吸道症狀、腸胃道症狀、簡單傷口縫合及小兒急性不適情形，都可選擇至鄰近UCC地點就醫。